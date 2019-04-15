هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2019 06:16 ص

متظاهرون من السترات الصفراء يحملون لافتة كتب عليها "ماكرون، لا نتوقع شيئا من إعلاناتك" في 13 نيسان/أبريل 2019 في باريس

يكشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين سلسلة اجراءات يعتزم اتخاذها للرد على المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمحتجين من حركة السترات الصفراء الذين يتظاهرون في مختلف انحاء البلاد منذ خمسة أشهر.

ويتحدث الرئيس الفرنسي عند الساعة 18,00 ت غ على التلفزيون ليكشف عن "ورش العمل التي تحظى بأولوية وأولى الاجراءات الملموسة" كما أعلن قصر الاليزيه مساء الاحد.

والرئيس الفرنسي مدرك ان الرهانات كبيرة حيث عليه اقناع مواطنيه بهذه الاجراءات من أجل عدم تهديد ما تبقى من ولايته.

كما سيدلي باعلان جديد الاربعاء "وسيشرح بالتفاصيل" ورش العمل الكبرى خلال مؤتمر صحافي يعقده في قصر الاليزيه، وسيكون الأول منذ بداية ولايته في ايار/مايو 2017.

وكان ماكرون أطلق في منتصف كانون الثاني/يناير "النقاش الوطني الكبير" وهي صيغة غير مسبوقة في البلاد بهدف نزع فتيل أسوأ أزمة يواجهها منذ وصوله الى السلطة والمتمثلة بمتظاهري "السترات الصفراء" الذين يحتجون منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر على سياسته الضريبية والاجتماعية.

وشارك ماكرون في هذه النقاشات في مختلف انحاء البلاد وتحدث لساعات، لكن بدون أن يؤدي ذلك الى نتائج بارزة.

وتوقعات غالبية الفرنسيين من هذه النقاشات ليست كبيرة في ان تؤدي الى حل الازمة كما اظهرت استطلاعات الرأي. وقد اعلن المحتجون عن تظاهرة جديدة السبت المقبل وليوم السبت الـ23 في باريس.

وبحسب استطلاع للرأي نشره معهد ايفوب الاحد فان 85% من الفرنسيين يعتبرون ان ايمانويل ماكرون يجب أن يحول انتباهه لكي يعالج مصادر قلقهم.

لكن في مطلق الاحوال فان ايمانويل ماكرون "لن يحظى بفرصة ثانية" كما حذر رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه (يمين).

بالتالي فان الضغوط على الرئيس كبيرة جدا خلال هذا الحديث التلفزيوني الهادف الى اعطاء ولايته زخما جديدا.

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