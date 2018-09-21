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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 12:41 م 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:41

فرقة من الحركيين خلال استعراض عسكري في الجزائر في 8 ايار/مايو 1957 في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية

كرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشرات الحركيين وهم جزائريون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي ثم تخلت عنهم فرنسا في ظروف مأساوية، مواصلاً مبادرته المتصلة بالذاكرة التاريخية بهدف تضميد الجراح التي خلفتها حرب تحرير الجزائر (1954-1962).

ورقى ماكرون بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الجمعة، ستة حركيين سابقين ومؤسِّسة جمعية لهم الى درجة جوقة الشرف برتبة فارس، وهي أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية.

وفي الإجمال رُقي 37 شخصاً سواء إلى رتبة فارس أو درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط وغالبيتهم يمثلون جمعيات أو هيئات. ويأتي التكريم قبل بضعة أيام على اليوم الوطني للحركيين المصادف في 25 أيلول/سبتمبر.

وليست المرة الأولى التي يُكرم فيها حركيون فقد شهدت فرنسا مبادرات مماثلة في 2011 و2014 لكنها المرة الأولى التي يُكرم فيها هذا العدد الكبير، وفق وزارة الجيوش.

ومصير الحركيين من المسائل العديدة المؤلمة للحرب الجزائرية التي خلفت جروحا عميقة في المجتمع الفرنسي ولا تزال تنوء بثقلها على الذاكرة الجماعية إلى الوقت الحاضر.

وقال المؤرخ الفرنسي عبد الرحمن مومن "إن حرب الجزائر هي في النهاية مجموعة من الحروب الأهلية والشروخ داخل المجتمع الفرنسي وداخل المجتمع الجزائري. وقضية الحركيين تدخل تماماً في هذه الشروخ".

حارب الحركيون في صفوف القوات الفرنسية ضد المقاتلين من أجل تحرير الجزائر في حرب غير متكافئة اتسمت بالوحشية وشهدت تفجيرات وعمليات تعذيب وخطف.

خدم 150 ألف حركي في صفوف القوات الفرنسية لكنهم بعد انتهاء الحرب جردوا من أسلحتهم وتُرك القسم الأكبر منهم في الجزائر في مواجهة مصيرهم. وتمكن نحو 60 ألفا منهم من الوصول إلى فرنسا ضمن موجة تدفق اللاجئين الفرنسيين (الذين تطلق عليهم تسمية الأرجل السوداء - بيي نوار)، أما الباقون الذين بقوا، فتعرضوا لعمليات انتقام.

وَضع من وصلوا إلى فرنسا في معسكرات في جنوب البلاد وعانوا صعوبة الاندماج في حين بدأت فرنسا تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين الجزائريين لأسباب اقتصادية.

ويبدو ماكرون المولود بعد الحرب، مصمماَ على كسر المحظورات المتصلة بهذا الإرث التاريخي. فالاسبوع الماضي، قام بمبادرة رمزية غير معهودة عبر الاعتذار من أرملة موريس اودان الشيوعي الذي ناضل الى جانب الجزائريين المطالبين بالاستقلال ومات تحت التعذيب بعد أن خطفه الجيش الفرنسي في 1957.

- شق مالي -

والثلاثاء، وبمناسبة اليوم الوطني لتكريم الحركيين، ستعرض وزيرة الدولة لدى وزارة الجيوش جونوفياف داريوسيك في قصر ليزانفاليد العسكري العريق سلسلة تدابير لصالح الحركيين تتعلق بالاعتراف بالمصير الذي واجهوه وبتاريخهم.

ويفترض أن تشمل الخطة كذلك شقاً مالياً من أربعين مليون يورو على أربع سنوات لمساعدة الحركيين من الجيل الثاني الذين لا يزالون يواجهون صعوبات اجتماعية وفي الاندماج. ولكنه مبلغ غير كاف في نظر قسم من الحركيين وأبنائهم.

وقال بوعزة قاسمي رئيس اللجنة الوطنية للاتصال لدى الحركيين "بالطبع يسعدنا التكريم ويشرفنا. بات الحركيون اليوم في آخر حياتهم، كان ينبغي أن يُمنحوا وسام جوقة الشرف عندما انتهت الحرب (...) معركتنا، لنكن صريحين، هي (ن أجل) اعتراف حقيقي وانتصاف حقيقي. الأوسمة لن تزيل معاناة الحركيين".

- إلى كل العائلات -

وقالت المُكرَّمة فاطمة بسنسي لانكو التي كتبت العديد من الكتب عن الموضوع "تم تكريمي لكن فكري يتجه نحو كل عائلات الحركيين الذين عانوا أولاً في الجزائر ثم في فرنسا. أنا أهدي وسام الشرف إلى جدَّي اللذين قاتلا في الحرب العالمية الأولى وحازا على ميدالية عسكرية واختفى أحدهما في ظروف مأساوية في 1962".

وقال ابراهيم محمد المتقاعد لفرانس برس في باب الواد في العاصمة الجزائرية الجمعة "بالنسبة لنا نحن الجزائريين انحاز الحركيون إلى جانب الاستعمار الفرنسي ضد شعبهم. ولكن في الجانب الآخر، فإن الدولة الفرنسية لم تكن سخية مع هؤلاء الحركيين الذين خسروا كل شيء من أجل خدمتها".

وقال المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية سابقاً في كلية العلوم السياسية محمد هناد "إين هي الشكلة إذا كرمت فرنسا الدولة ذات السيادة أشخاصاً قاتلوا في صفوفها؟ أعتقد أنها تأخرت في ذلك".

وتندرج المبادرة الفرنسية في إطار علاقات ثنائية كثيفة ومعقدة مع الجزائر نظراً لثقل التاريخ والهجرات، وهي علاقات شهدت تقارباً وتباعداً بمرور الوقت.

وأخيراً سحبت الجزائر كل الشرطيين الجزائريين الذين كانوا يتواجدون أمام المقار الدبلوماسية الفرنسية رداً على إلغاء باريس وضع شرطيين أمام مقر السفير الجزائري في فرنسا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب