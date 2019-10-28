هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 06:46 م

انتشار للشرطة قرب منزل المشتبه به في سان مارتان دو سانيان في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بشدة" اعتداء وصفه بال"شنيع" استهدف مسجدا في جنوب غرب فرنسا الإثنين جُرح فيه شخصان، وأعلنت الشرطة أنها أوقفت مرتكبه الذي حاول إحراق الجامع.

وجاء في تغريدة أطلقها الرئيس الفرنسي أن "الجمهورية لن تتسامح أبدا مع الحقد"، متعهّدا "بذل كل الجهود لمعاقبة الفاعلين وحماية مواطنينا المسلمين".

وأصيب شخصان مسنان بجروح خطرة الاثنين أمام مسجد مدينة بايون جنوب غرب فرنسا في الهجوم المسلّح، الذي اعتقل مرتكبه بحسب الشرطة.

وجاء في بيان لمديرية الشرطة "عند الساعة 15,20 حاول رجل اضرام النار في باب مسجد في بايون، ولما تفاجأ بوجود شخصين في المكان أطلق عليهما النار"، مضيفة أن المسلح أضرم النار في سيارة قبل ان يغادر المكان.

وقالت الشرطة إن المشتبه به ثمانيني كان مرشحا سابقا لليمين المتطرف.

ويبلغ الجريحان ال74 وال78 من العمر وتم نقلهما الى المركز الطبي في بايون، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب مصدر أمني فان المسلح رجل يبلغ من العمر 84 عاما ويدعى كلود، اس . وتم ارسال فريق متفجرات الى منزله الذي يقع قرب بايون، وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق في حين فرضت اجراءات ألأمنية في محيط المسجد.

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