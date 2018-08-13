مالطا تستقبل زورقا يقل 114 مهاجرا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
سفينة الانقاذ "سي ووتش" في ميناء مرسى في مالطا في 24 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
تولت سفينة دورية مالطية صباح الاثنين انقاذ نحو 114 مهاجرا ضلوا طريقهم على بعد 53 ميلا بحريا من جنوب الجزيرة واوصلتهم الى الشاطىء، وفق ما افادت البحرية المالطية.
وجرت العملية في المياه الدولية، وتحديدا في منطقة البحث والانقاذ التابعة لمالطا. واوضحت البحرية ان زورق المهاجرين كان على وشك الغرق.
ونهاية تموز/يوليو، انقذت مالطا 19 مهاجرا في المياه الدولية واستقبلتهم.
ولم تكن سلطات مالطا تقبل سوى الحالات الطبية الطارئة والمهاجرين الذين يتم انقاذهم في مياهها الاقليمية.
لكن الضغوط ازدادت على مالطا بسبب تصلب الحكومة الايطالية الجديدة التي ترفض منذ حزيران/يونيو استقبال اي مهاجر.
ونهاية حزيران/يونيو، وافقت مالطا على استقبال اكثر من 230 مهاجرا انقذتهم منظمة المانية غير حكومية قبالة ليبيا بعدما تلقت ضمانات انه ستتم اعادة توزيعهم على عشر دول اوروبية.
لكن مالطا ومثلها ايطاليا ترفض حاليا استقبال 141 مهاجرا انقذتهم الجمعة السفينة اكواريوس التي تستخدمها منظمتا "اس او اس المتوسط" و"اطباء بلا حدود".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب