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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 05:36 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:36

سفينة الانقاذ "سي ووتش" في ميناء مرسى في مالطا في 24 حزيران/يونيو 2018 (afp_tickers)