هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 11:11 ص

ماليزيا واندونيسيا، ذا الغالبية المسلمة، في حالة تأهب أمني قصوى وسط مخاوف من تنفيذ أتباع تنظيم الدولة الإسلامية لاعتداءات بعد هزيمة التنظيم الجهادي المتطرف في الشرق الأوسط.

أوقفت السلطات الماليزية ثلاثة مسلحين يستلهمون أفكار تنظيم الدولة الإسلامية، بتهمة التخطيط لارتكاب اعتداءات تستهدف دور عبادة لغير المسلمين في البلاد واندونيسيا المجاورة، على ما أعلنت الشرطة الخميس.

ويعتقد أن المشتبه بهم على صلات بخلية أكبر تستلهم أفكار التنظيم الجهادي أوقف عدد من عناصرها الاسبوع الفائت في ماليزيا.

وماليزيا واندونيسيا في حالة تأهب أمني قصوى وسط مخاوف من تنفيذ أتباع تنظيم الدولة الإسلامية لاعتداءات بعد هزيمة التنظيم الجهادي المتطرف في الشرق الأوسط.

وقال قائد الشرطة الوطنية في ماليزيا عبد الحميد بدور إنّ الاندونيسي نور الدين عليلي اوقف الثلاثاء خارج كوالالمبور بعد تلقي السلطات معلومات عن مكان تواجده.

واعتنق الرجل البالغ 34 عاما أفكار تنظيم الدولة الإسلامية اثناء حبسه لخمس سنوات في اندونيسيا.

وأفاد قائد الشرطة أنه كان متورطا في مؤامرة لقتل اشخاص رفيعي المستوى ومهاجمة دور عبادة للمسيحيين والهندوس والبوذيين وأماكن ترفيه في العاصمة.

وأعلنت السلطات الاثنين احباط هذا المخطط بعد توقيف عدد من الاشخاص ومصادرة متفجرات.

ولم تكشف السلطات عن هوية الشخصيات رفيعة المستوى. وكان المخطط الذي تم إحباطه يرمي إلى الثأر لرجل إطفاء مسلم قتل في أعمال شغب في معبد هندي العام الفائت.

وأوقف المتهمان الآخران محمد سيازاني ماهزان ومحمد نور الامين في كيدا في شمال البلاد، على ما أفادت الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهما "أجريا تدريبات لصنع القنابل في مدينة يوغياكارتا (في اندونيسيا) في العام 2018 بترتيب من جماعة انصار الدولة".

وقالت الشرطة إنهما "كانا يرصدان عدة كنائس في يوغياكارتا لشنّ اعتداءات".

وبايعت جماعة أنصار الدولة الاندونيسية المتطرفة تنظيم الدولة الإسلامية وقد اتهمتها السلطات بمهاجمة كنائس العام الفائت في مدينة سورابايا في اعتداءات أسفرت عن مقتل العشرات.

ويدين 60 بالمئة من الشعب الماليزي بالإسلام لكن البلد الآسيوي يضم أقليات دينية وعرقية متنوعة.

وشهدت اندونيسيا عدة اعتداءات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، لكن ماليزيا بقيت بمعزل عن اي اعتداءات ارهابية.

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