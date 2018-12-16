مالي سترسل تعزيزات إلى تمبكتو بداية العام 2019

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 ديسمبر, 2018 03:55 م

آلية عسكرية تابعة للامم المتحدة امام مقر لقوة حفظ السلام الدولية في غاو بشمال مالي في 16 آذار/مارس 2018

أعلنت مالي أنها سترسل تعزيزات عسكرية الى مدينة تمبكتو في شمال البلاد بداية العام الجديد، وسط مخاوف متزايدة من انعدام الأمن في هذه المنطقة المضطربة.

وقال رئيس الوزراء المالي سوميلو بوبيي مايغا للصحافيين في باماكو السبت بعد زيارته للمنطقة إنّ الحكومة ستنشر 350 شرطيا إضافيين وقوات درك شبه عسكرية وجنودا في المنطقة.

ولم يحدد مايغا موعدا لنشر التعزيزات، لكن مكتبه أكّد أن ذلك سيتم بداية العام 2019.

وأعلن مايغا أيضا استحداث خدمة لحرس الحدود وزيادة الدعم اللوجستي للقوات الأمنية الموجودة في المدينة.

واعتبر ان من يرتكبون التجاوزات هم "قطاع طرق، متحالفون مع الإرهابيين".

وتابع "على كل شخص أن يقرر الى أي معسكر ينتمي ويساعد القوات الامنية".

وسقط شمال مالي بين آذار/مارس ونيسان/ابريل 2012 بأيدي جماعات جهادية تم تشتيتها بتدخل عسكري غربي في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة فرنسية.

لكن مناطق بكاملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية رغم توقيع اتفاق سلام في ربيع العام 2015 استهدف عزل الجهاديين وتأخر تطبيقه.

ومذاك، امتدت الاعتداءات لتشمل وسط وجنوب مالي، كما نفذت اعتداءات في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

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