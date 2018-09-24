محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 01:09 ص 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 01:09

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في ايلسبري في 13 تموز/يوليو 2018. (afp_tickers)