ماي ترجئ تصويت البرلمان على اتفاق بريكست وتوسك يرفض إعادة التفاوض

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 ديسمبر, 2018 12:35 م

لقطة من فيديو وزّعتها وحدة التسجيل في البرلمان البريطاني لرئيسة الوزراء تيريزا ماي تلقي كلمة في مجلس العموم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018

أرجأت رئيسة وزراء بريطانيا الإثنين تصويتا للبرلمان على اتفاق بريكست، كان مقررا الثلاثاء، لتجنّب خسارة ساحقة، وأعلنت أنها ستتوجه إلى بروكسل لإجراء مزيد من المحاثات فيما دعا رئيس المجلس الأوروبي إلى قمة أوروبية الخميس ستخصص لملف بريكست رافضا التفاوض مجددا حول النص.

وفي خطاب ألقته في مجلس العموم أقرت تيريزا ماي بأن مصير الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي كان سيسقط "بهامش كبير" في تصويت الثلاثاء.

وقالت ماي إنها "على يقين بأن هذا الاتفاق هو الأفضل" لكنّها وعدت بالسعي للحصول على "ضمانة إضافية" من الاتحاد الأوروبي حول منع عودة الحدود فعليا بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

وأقرت ماي بأن خطوتها تفاقم الضبابية المحيطة بشروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في آذار/مارس 2019 بعد أربعين عاما من انضمامها إلى التكتل.

وقالت ماي "كلما فشلنا في المصادقة على الاتفاق يزداد خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق".

وأعلنت أنها طلبت من حكومتها تسريع الاستعدادات تحسبا لخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق، وهو أمر تخشاه الاوساط الاقتصادية.

- لا إعادة تفاوض -

وبعيد إرجاء ماي للتصويت كتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على تويتر "قررت الدعوة إلى قمة حول بريكست الخميس. لن نتفاوض مجددا حول الاتفاق ويشمل ذلك الجانب الامني، لكننا مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل المصادقة البريطانية".

وأضاف "سنناقش حالة الاستعدادات لدينا في حال عدم الاتفاق" بشأن خروج المملكة المتحدة.

وأجرى توسك مشاورات مع قادة الدول الأوروبية ال 27 بعدما قررت تيريزا ماي تأجيل التصويت على الاتفاق.

وعلى خلفية إرجاء التصويت خسر الجنيه أكثر من 1,5 بالمئة من قيمته وتم تداوله قرابة الساعة 16:00 ت غ عند 1,2527 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2017.

وقالت رئيسة اتحاد الصناعيين البريطانيين كارولين فيربرن "انها ضربة جديدة للشركات التي تتوق إلى الوضوح".

- "الحكم أو الاستقالة" -

وواجهت ماي على خلفية اتفاق الانسحاب الذي أبرمته في بروكسل الشهر الماضي، حركة تمرّد كبرى من داخل حزبها المحافظ على خلفية الحل الذي تم التوصل إليه لمنع عودة الحدود فعليا بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، المعروف باسم "شبكة الأمان".

وقالت ماي إنها أجرت محادثات مع عدد من القادة بينهم توسك والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نهاية الأسبوع، وإنها ستواصل المحادثات قبل قمة ستعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

إلا أن ماي حذّرت النواب البريطانيين من أن المطالبة بإلغاء البند برمّته "غير واقعية"، وقالت "ما من اتفاق مطروح لا يشمل شبكة الأمان".

وفي المجلس طالبها نواب المعارضة بالاستقالة وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن إن "الحكومة فقدت السيطرة على الأحداث وتعاني من فوضى وتخبّط".

وتساءل الزعيم العمالي عمّا يمكن لماي أن تنتزعه بعودتها للقاء قادة الاتحاد الأوروبي.

وقال كورين "إنه اتفاق سيء لبريطانيا، ولاقتصادنا ولديموقراطيتنا. بلدنا يستحق أفضل من ذلك".

وكان حزب العمال أشار سابقا إلى أنه قد يطرح الثقة بماي إذا لم يصادق البرلمان الثلاثاء على الاتفاق الذي أبرمته في بروكسل، ودعا نواب من الحزب لطرح الثقة بها بعد إرجائها التصويت.

وأعلن الحزب الوطني الاسكتلندي أنه سيحجب الثقة في حال طرحها وأعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن على تويتر "هذه الفوضى لا يمكن ان تستمر".

واعتبر نقاد أن إرجاءها للتصويت مؤشر إلى ضعفها.

وقال زعيم حركة التمرّد في حزب المحافظين جيكوب ريز موغ "ليس هذا حكما، رفض المصادقة على اتفاق بريكست يعرّضنا لخطر تولي كوربن رئاسة الحكومة".

واضاف ريز موغ "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. على رئيسة الوزراء أن تحكم وإلا فلتقدّم استقالتها".

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