هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 10:37 ص

علما بريطانيا (يسار) والاتحاد الأوروبي امام مقر المستشارية في برلين حيث سيعقد اللقاء بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة انغيلا ميركل في 9 نيسان/ابريل 2019.

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء محادثات في برلين مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في محاولة أخيرة لتجنيب بلادها خروجا من الاتحاد الاوروبي في نهاية الاسبوع بدون اتفاق، وستلتقي لاحقا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سعيا للحصول على دعم لارجاء بريكست مرة ثانية.

وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي مرتقبا أساسا في 29 آذار/مارس، وارجىء الجمعة الى 12 نيسان/ابريل. لكن بسبب عدم تمكن النواب البريطانيين من اقرار اتفاق بريكست الذي تفاوضت عليه ماي مع بروكسل، تريد رئيسة الوزراء طلب ارجاء موعد بريكست مجددا حتى 30 حزيران/يونيو.

وطلبها الذي ستبحثه الاربعاء قمة استثنائية للاتحاد الاوروبي يجب أن ينال موافقة الدول ال27 في التكتل.

واعتبرت ميركل الثلاثاء أمام أعضاء من حزبها أنه "من الممكن تأجيل بريكست حتى مطلع 2020".

وقالت "تأجيل بريكست عدة أشهر ممكن حتى مطلع 2020".

وأضافت "أن تأجيلا محتملا موضوع قمة الأربعاء في بروكسل. لا يريد الاتحاد الأوروبي أن يدفع البريطانيين إلى بريكست غير منظم. من مصلحة أوروبا الاستمرار في إقامة علاقات جيدة مع بريطانيا".

وتتوجه ماي لاحقا الى باريس حيث ستطلب من الرئيس الفرنسي دعم طلب ارجاء بريكست.

وقال مصدر في الاليزيه عشية القمة الاوروبية ان فرنسا "لا تعارض ارجاء بريكست" لكن مهلة السنة التي تتحدث عنها بروكسل "تبدو طويلة جدا".

واعتبر وزراء دول الاتحاد الاوروبي الذين يعقدون اجتماعا في لوكسمبورغ تحضيرا للقمة، أن الاوروبيين مستعدون لمنح بريطانيا ارجاء لبريكست الى ما بعد 12 نيسان/ابريل لكن بشروط.

وصرح كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه أمام الوزراء الأوروبيين الثلاثاء أن مدة إرجاء محتمل "مرتبطة" بالخطة التي ستعرضها ماي. وقال إن "مدة التأجيل يجب أن تكون مرتبطة بسؤال +لماذا؟+ وهذا مرتبط بما ستقوله ماي غدا".

وأكد أن خروج بريطانيا بلا اتفاق "لن يكون أبدا قرار الاتحاد الأوروبي وسيكون دائما من مسؤولية المملكة المتحدة أن تقول لنا ما تريده"، مؤكدا أن بريطانيا يمكنها تجنب انفصال قاس بالموافقة على الخطة التي تفاوضت حولها ماي مع الاتحاد، مؤكدا من جديد أن هذا الاتفاق غير قابل للتفاوض خلافا "للإعلان السياسي" المرفق به.

من جانب آخر، يستضيف رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال الأربعاء قمة مصغرة في بروكسل بين دول الاتحاد الأوروبي الست التي ستكون "الأكثر تضرراً" من خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

من جهته، قال الوزير الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث إن هذا الارجاء يجب أن "يخضع لمعايير مشددة جدا"، معتبرا خصوصا أنه من الضروري ان تتعهد بريطانيا التزام "موقف بناء" اذا تم تمديد وجودها ضمن الاتحاد الاوروبي.

- ليس تلقائيا -

من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الفرنسية أميلي دو مونشالان إن فرضية إرجاء بريكست "ليست حقا مكتسبا أو تلقائية" مؤكدة أن الطلب يجب ان يرفق "بخطة سياسية موثوقة".

وبحسب صحيفة "ذي تايمز" البريطانية فان القادة الاوروبيين يعتزمون أن يقولوا لماي إنه في حال قبول الارجاء، فلن يكون للندن كلمة في المحادثات حول الموازنة والاتفاقات التجارية للاتحاد الاوروبي.

ويعني هذا الأمر الحؤول دون تمكن بريطانيا من عرقلة القرارات الاوروبية خلال فترة التمديد هذه كما كان صرح الاسبوع الماضي النائب المحافظ المشكك بالاتحاد الاوروبي جاكوب ريس-موغ.

وهذا النائب المؤيد بشدة لبريكست كان دعا بريطانيا الى التشدد قدر الامكان في حال الحصول على "تمديد طويل" محذرا على سبيل المثال من فيتو بريطاني "على أي زيادة في الميزانية".

وكان القادة الاوروبيون رفضوا في اذار/مارس منح البريطانيين مهلة حتى 30 حزيران/يونيو بسبب اجراء الانتخابات الاوروبية من 23 الى 26 ايار/مايو.

وأعلنت الحكومة البريطانية مرغمة مساء الاثنين انها ستبدأ تنظيم هذه الانتخابات بعدما حاولت تجنب المشاركة فيها، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي اجري في 2016 وأيدت بموجبه غالبية البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي.

ولا تزال لندن تأمل في مغادرة الاتحاد الاوروبي ضمن اتفاق قبل 22 ايار/مايو ما يمكن أن يتيح لها الغاء هذه الانتخابات.

من جهته، يستعد رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، بحسب مسؤول أوروبي كبير، لكي يقترح ارجاء "مرنا" لمدة سنة كحد أقصى، والهدف من ذلك اعطاء بريطانيا الوقت الكافي لتجاوز الازمة السياسية التي تشلها. وهذه المهلة يمكن أن تكون أقصر في حال موافقة النواب البريطانيين على معاهدة الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.

- محادثات مع المعارضة -

فيما تجري ماي محادثات مع ميركل ثم مع ماكرون، تواصل الحكومة البريطانية محادثاتها مع المعارضة على أمل التوصل الى تسوية حول خطة للخروج من الاتحاد الاوروبي يقبلها البرلمان.

وأثارت هذه اليد الممدودة لحزب العمال غضب المشككين في الاتحاد الاوروبي الذين يخشون ان تتجه الحكومة الى اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي، وهو ما يطالب به حزب العمال، لكنه يمنع لندن من اعتماد سياسية تجارية مستقلة بعد بريكست.

وهذه المحادثات لم تؤد الى نتيجة حتى الان حيث يأخذ زعيم حزب العمال جيريمي كوربن على الحكومة رفضها "أن تبتعد عن هذه الخطوط الحمر الاساسية".

ولتجنب خروج بريطانيا بدون "اتفاق" وهو ما تخشاه الاوساط الاقتصادية، صادق مجلس اللوردات مساء الاثنين على مشروع قانون للنواب يهدف الى ارغام رئيسة الحكومة بشكل قانوني على ارجاء بريكست.

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