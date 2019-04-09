هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 10:37 ص

ماكرون مودعا ماي في ختام محادثات بينهما حول بريكست في قصر الاليزيه الثلاثاء في 9نيسان/ابريل 2019

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء محادثات في برلين مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل وفي باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في محاولة أخيرة لتجنيب بلادها خروجا من الاتحاد الاوروبي في نهاية الاسبوع بدون اتفاق والحصول على دعم لارجاء بريكست مرة ثانية.

في غضون ذلك، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى تأجيل بريكست عاما واحدا "حدا أقصى" في رسالة إلى قادة الدول الأعضاء ال27 الذين سيلتقون ماي.

وطلبت ماي تأجيلا حتى 30 حزيران/يونيو لتخطي الأزمة السياسية في بريطانيا. لكن توسك اعتبر في الرسالة أن "لا شيء يدفع للاعتقاد" بأن مجلس العموم سيصادق على اتفاق بريكست بحلول هذا التاريخ.

وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي مرتقبا أساسا في 29 آذار/مارس، وارجىء الجمعة الى 12 نيسان/ابريل. لكن بسبب عدم تمكن النواب البريطانيين من اقرار اتفاق بريكست الذي تفاوضت عليه ماي مع بروكسل، تريد رئيسة الوزراء طلب ارجاء موعد بريكست مجددا حتى 30 حزيران/يونيو.

وطلبها الذي ستبحثه الاربعاء قمة استثنائية للاتحاد الاوروبي يجب أن ينال موافقة الدول ال27 في التكتل.

واعتبرت ميركل الثلاثاء أمام أعضاء من حزبها أنه "من الممكن تأجيل بريكست حتى مطلع 2020".

وقالت "تأجيل بريكست عدة أشهر ممكن حتى مطلع 2020".

وأضافت "أن تأجيلا محتملا موضوع قمة الأربعاء في بروكسل. لا يريد الاتحاد الأوروبي أن يدفع البريطانيين إلى بريكست غير منظم. من مصلحة أوروبا الاستمرار في إقامة علاقات جيدة مع بريطانيا".

والتقت ماي لاحقا في باريس ماكرون.

وقال مصدر في الاليزيه عشية القمة الاوروبية ان فرنسا "لا تعارض ارجاء بريكست" لكن مهلة السنة التي تتحدث عنها بروكسل "تبدو طويلة جدا".

واعتبر وزراء دول الاتحاد الاوروبي الذين يعقدون اجتماعا في لوكسمبورغ تحضيرا للقمة، أن الاوروبيين مستعدون لمنح بريطانيا ارجاء لبريكست الى ما بعد 12 نيسان/ابريل لكن بشروط.

وصرح كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه أمام الوزراء الأوروبيين الثلاثاء أن مدة إرجاء محتمل "مرتبطة" بالخطة التي ستعرضها ماي. وقال إن "مدة التأجيل يجب أن تكون مرتبطة بسؤال +لماذا؟+ وهذا مرتبط بما ستقوله ماي غدا".

وأكد أن خروج بريطانيا بلا اتفاق "لن يكون أبدا قرار الاتحاد الأوروبي وسيكون دائما من مسؤولية المملكة المتحدة أن تقول لنا ما تريده"، مؤكدا أن بريطانيا يمكنها تجنب انفصال قاس بالموافقة على الخطة التي تفاوضت حولها ماي مع الاتحاد، مؤكدا من جديد أن هذا الاتفاق غير قابل للتفاوض خلافا "للإعلان السياسي" المرفق به.

من جانب آخر، يستضيف رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال الأربعاء قمة مصغرة في بروكسل بين دول الاتحاد الأوروبي الست التي ستكون "الأكثر تضرراً" من خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

- ليس تلقائيا -

من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الفرنسية أميلي دو مونشالان إن فرضية إرجاء بريكست "ليست حقا مكتسبا أو تلقائية" مؤكدة أن الطلب يجب ان يرفق "بخطة سياسية موثوقة".

وبحسب صحيفة "ذي تايمز" البريطانية فان القادة الاوروبيين يعتزمون أن يقولوا لماي إنه في حال قبول الارجاء، فلن يكون للندن كلمة في المحادثات حول الموازنة والاتفاقات التجارية للاتحاد الاوروبي.

ويعني هذا الأمر الحؤول دون تمكن بريطانيا من عرقلة القرارات الاوروبية خلال فترة التمديد هذه كما كان صرح الاسبوع الماضي النائب المحافظ المشكك بالاتحاد الاوروبي جاكوب ريس-موغ.

وكان القادة الاوروبيون رفضوا في اذار/مارس منح البريطانيين مهلة حتى 30 حزيران/يونيو بسبب اجراء الانتخابات الاوروبية من 23 الى 26 ايار/مايو.

وأعلنت الحكومة البريطانية مرغمة مساء الاثنين انها ستبدأ تنظيم هذه الانتخابات بعدما حاولت تجنب المشاركة فيها، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي اجري في 2016 وأيدت بموجبه غالبية البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي.

ولا تزال لندن تأمل في مغادرة الاتحاد الاوروبي ضمن اتفاق قبل 22 ايار/مايو ما يمكن أن يتيح لها الغاء هذه الانتخابات.

- محادثات مع المعارضة -

وأقرّت الحكومة البريطانية الثلاثاء استحالة التوصل الى تسوية مع حزب العمال المعارض حول بريكست قبل انعقاد قمة الاتحاد الاوروبي.

وقال متحدث باسم الحكومة "أجرينا محادثات مثمرة وواسعة بعد ظهر اليوم، واتفق الحزبان على اللقاء مجددا الخميس بمجرد انتهاء أعمال المجلس الأوروبي".

وأثارت هذه اليد الممدودة لحزب العمال غضب المشككين في الاتحاد الاوروبي الذين يخشون ان تتجه الحكومة الى اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي، وهو ما يطالب به حزب العمال، لكنه يمنع لندن من اعتماد سياسية تجارية مستقلة بعد بريكست.

ولتجنب خروج بريطانيا بدون "اتفاق" وهو ما تخشاه الاوساط الاقتصادية، صادق مجلس اللوردات مساء الاثنين على مشروع قانون للنواب يهدف الى ارغام رئيسة الحكومة بشكل قانوني على ارجاء بريكست.

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