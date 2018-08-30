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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 01:28 م 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:28

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الى جانب الرئيس الكيني اوهورو كينياتا في نيروبي في 30 آب/اغسطس 2018

شددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس على أهمية قيام "شراكة متجددة" مع كينيا، في اليوم الاخير من جولة إفريقية تستهدف تعزيز موقع المملكة المتحدة بعد بريكست، باعتبارها اول مستثمر غربي في القارة.

وتندرج جولة ماي في إفريقيا، والتي شملت الثلاثاء والاربعاء جنوب إفريقيا ونيجيريا، في إطار الجهود الدبلوماسية المبذولة منذ قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو 2016، لمحاولة انتزاع اتفاقات تجارية جديدة او تعزيز الاتفاقات الموجودة.

وفي ختام لقاء استغرق نحو ساعتين في القصر الرئاسي في نيروبي، شدد الرئيس الكيني اوهورو كينياتا وتيريزا ماي على اهمية العلاقات بين المملكة المتحدة ومستعمرتها السابقة، علما بأن زيارة ماي هي الاولى لرئيس وزراء بريطاني الى كينيا منذ 30 عاما.

وقالت ماي في مؤتمر صحافي "اليوم، ننظر الى المستقبل، نحو شراكة متجددة ستعزز قدرات الجيل المقبل في بلدينا".

وأضافت "فيما تستعد المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الاوروبي، نحن عاقدو العزم على تأمين انتقال مرن يضمن استمرارية علاقاتنا التجارية مع كينيا، عبر التأكد من أن كينيا ستظل تصل الى السوق البريطانية من دون عائق جمركي ومن دون تحديد الحصص".

واشادت بالتعاون بين البلدين على صعيد مكافحة الفساد.

والمملكة المتحدة هي أهم شريك تجاري لكينيا، رغم ان الصادرات الكينية الى المملكة المتحدة ارتفعت قليلا في السنوات الأخيرة في حين تراجعت الصادرات البريطانية الى كينيا.

واعلنت ماي الثلاثاء في الكاب استثمار اربعة مليارات جنيه استرليني جديدة (4،4 مليارات يورو) في الاقتصادات الافريقية، واجتماعا للاستثمار في افريقيا العام المقبل في لندن.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب