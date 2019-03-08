هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2019 01:01 م

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لدى مغادرتها لصالون تصفيف الشعر في سالزبوري في 4 آذار/مارس 2019

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة الاتحاد الأوروبي ببذل "جهد إضافي" في المفاوضات بشأن بريكست وحذرت النواب البريطانيين من أن رفض الاتفاق خلال تصويت حاسم الأسبوع المقبل سيعني أن البلاد لن تخرج أبدا من التكتل.

وقالت الزعيمة المحافظة في خطاب في غريمسبي (شمال شرق إنكلترا) إن بذل "جهد إضافي ضروري جداً"، محذرةً في الوقت نفسه النواب البريطانيين في حال رفضهم الاتفاق من أن بريطانيا "قد لا تخرج أبداً" من الاتحاد الأوروبي.

ويصوّت النواب البريطانيون الثلاثاء على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، والذي قد يتضمن عناصر جديدة بعد جولة مفاوضات مقبلة نهاية هذا الأسبوع.

وقالت ماي "الأسبوع المقبل يواجه النواب في ويستمينستر خياراً صعباً: الموافقة على اتفاق بريكست أو رفضه".

وتابعت "إدعموه وستنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أرفضوه ولا أحد يعرف ما الذي سيحصل".

وأوضحت "قد لا نغادر الاتحاد الأوروبي إلا بعد عدة أشهر، وقد نغادر بدون الضمانات التي يوفرها لنا الاتفاق. وقد لا نغادر على الإطلاق".

وأضافت "الجميع يريد أن ينتهي من الأمر وأن يتجاوز النقاشات ومرارة الجدل، وأن نخرج من الاتحاد الأوروبي بلداً موحداً مستعداً للنجاح في المستقبل".

وإذا رفض النواب الاتفاق، "فلا شيء مضمونا"، بحسب ماي التي أضافت أن ذلك سيثير "أزمة".

وفي حال خسارة ماي لتصويت الثلاثاء، يصوّت النواب الأربعاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 آذار/مارس.

وفي حال رفض النواب خروجاً بدون اتفاق، يصوتون الخميس بشأن الطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد المهلة.

وقالت ماي ايضا "سيواجه النواب مباشرة بخيار آخر"، مضيفة "إما نغادر في 29 آذار/مارس بدون اتفاق ولا أعتقد أن هذه أفضل نتيجة لبريطانيا أو الاتحاد الأوروبي، وإما نرجئ بريكست ونواصل الجدل بشأنه في ما بيننا ومع الاتحاد الأوروبي، وهذا ليس في مصلحتنا أيضاً".

وتابعت "المزيد من الكلام لن يلغي واقع أن هناك أسئلة يجب الإجابة عليها".

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