ماي تقوم بجولة أوروبية وميركل ترفض اي تغيير في اتفاق بريكست

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 07:29 ص

رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي يستقبل نظيرته البريطانية تيريزا ماي في لاهاي في 11 كانون الأول/ديسمبر 2018

قامت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء بجولة في عدد من العواصم الأوروبية لقيت خلالها تعاطفا لكنها واجهت رفضا قاطعاً لاعادة التفاوض حول اتفاق بريكست.

وغداة تأجيلها تصويتا حاسما في البرلمان البريطاني خشية رفض الاتفاق، قالت ماي أنها ستلتقي بنظرائها في الاتحاد الأوروبي في محاولة للحصول على "تطمينات".

والتقت ماي صباح الثلاثاء في لاهاي نظيرها الهولندي مارك روتي قبل أن تتوجه إلى برلين لتناول الغداء مع المستشارة انغيلا ميركل، وبعد ذلك توجهت إلى بروكسل حيث ستلتقي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وعقب لقائها ماي، قالت ميركل لنواب من كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بأنه "لا يمكن ابداً تغيير" الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت ميركل كذلك لماي أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاقات بشأن بريكست إلا مع الاتحاد الأوروبي ككل، وليس بشكل ثنائي مع الدول الأعضاء.

وواجهت ماي انتقادات من جميع الجهات في البرلمان بسبب بنود الاتفاق المتعلقة بايرلندا الشمالية التي تأمل في إقناع حزبها المحافظ المتمرد بدعمها.

وقبل لقائه ماي قال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أنه "متفاجئ" من الطلب منه اجراء مزيد من المحادثات بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق في قمة استثنائية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

وصرح أمام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ "الاتفاق الذي توصلنا إليه هو أفضل اتفاق ممكن، وهو الاتفاق الوحيد الممكن". وأضاف "لا مجال مطلقا لإعادة التفاوض ولكن بالطبع هناك مجال في حال استخدم بذكاء، لاعطاء مزيد من التوضيحات والتفسيرات".

- "الحكم او الاستقالة" -

كان من المقرر أن يصوت مجلس العموم على الاتفاق مساء الثلاثاء، إلا أن ماي قررت تأجيل التصويت معترفة بأنها تتوقع خسارة التصويت "بهامش كبير". وأعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية الثلاثاء أن الاتفاق سيُطرح لتصويت النواب البريطانيين "قبل 21 كانون الثاني/يناير".

ويواجه جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني وهو حزب المعارضة الرئيسي، ضغوطاً يمارسها عليه نواب من حزبه ونواب من أحزاب معارضة أخرى، لإطلاق مذكرة حجب الثقة للإطاحة بالحكومة، الأمر الذي يستبعده حتى هذه اللحظة لأن الحزب يعتقد أنه من المرجح أن تفوز ماي.

وتسبب هذا التردد بتوتر مع الحزب الوطني الاسكتلندي الذي قال أنه يريد من حزب العمال طرح مذكرة حجب الثقة الثلاثاء.

وأطلق النواب الذين يعارضون الاتحاد الأوروبي من حزب ماي المحافظ دعوات متكررة باستبدالها، وقالوا أن عليها أن "تحكم أو تستقيل".

ودعا رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك الذي التقى ماي في بروكسل، إلى اجتماع لقادة دول الاتحاد الأوروبي ال27 الآخرين الخميس لمناقشة آخر تطورات البريكست.

ومن المقرر أن يشارك هؤلاء في قمة المجلس الأوروبي بمشاركة ماي الخميس والجمعة، ويتوقع أن تستغل ماي هذه الفرصة لتجديد مطالبها.

- "إعلان سياسي" -

قال وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني أن حكومته استبعدت أي تغييرات على صيغة اتفاق بريكست، إلا أنه قال أن "المجلس الأوروبي قد يطلق إعلانا سياسيا".

وأضاف "الحكومة الإيرلندية ليس لديها مشكلة في توفير تطمينات إذا كان ذلك يساعد".

وتواجه ماي معارضة قوية لبند في الاتفاق يهدف إلى ابقاء الحدود مفتوحة مع ايرلندا.

ويمكن لما يسمى ب"شبكة الأمان" ربط بريطانيا بالاتحاد الجمركي في الاتحاد الأوروبي لسنوات بعد بريكست -- وهو ما يرفضه المعارضون للاتحاد الأوروبي الراغبين في الانفصال عنه بشكل تام.

وقال وزير الدولة لشؤون بريكست مارتن كالانان في بروكسل الثلاثاء إن ماي "تريد ضمانات قانونية إضافية لا تجد المملكة المتحدة نفسها بموجبها عالقة بشكل دائم في شبكة الأمان الإيرلندية". وشدد على أن هذه الضمانات يجب أن تكون "ملزمة قانوناً".

- انخفاض الجنيه -

يشعر العديد من البريطانيين بالحيرة بعد آخر التطورات السياسية.

في بلدة كيلي في مدينة يوركشير في شمال انكلترا والتي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، أعرب السكان عن شكوكهم في تحركات ماي الأخيرة.

وقال توني فيني، أحد السكان ردا على سؤاله حول التأخير "هذا أمر سخيف للغاية .. أنه فشل".

أما ماري ويلسون فقالت "أعتقد أن علينا الخروج. أعتقد أنها تضيع وقتها بالركض مرارا إلى أوروبا لأنها لن تحصل على ما تريد".

وحتى لو لم تتم الموافقة على الاتفاق، فإن بريطانيا تسير على الطريق لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس -- وهو السيناريو الذي حذرت الحكومة من أنه سيضر بالاقتصاد بشكل كبير.

وأدى قرار تأجيلا لتصويت إلى انخفاض الجنيه الاسترليني.

وأكدت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا ناتالي لوازو الثلاثاء من بروكسل أن اتفاق البريكست هو "الاتفاق الوحيد الممكن" والاتحاد يجب أن "يستعدّ لبريكست من دون اتفاق".

بورز/اش/اع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك