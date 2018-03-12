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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 12:44 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 12:44

زهور عند طوق أمني للشرطة قرب مقعد أمام مركز تسوق في سالزبري حيث عثر على العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته بعد هجوم بغاز الأعصاب استهدفهما بجنوب بريطانيا بتاريخ 12 آذار/مارس 2018

تدلي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين بتصريح حول أزمة تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في انكلترا، وسط تكهنات بأنها ستوجه اللوم الى موسكو وتعلن عن رد "مناسب".

وستتحدث ماي امام مجلس العموم بعد ان ترأست اجتماعا للمجلس الامن القومي، حيث تم اطلاعها على مجريات التحقيق في الهجوم على سكريبال وابنته يوليا بغاز اعصاب في وقت سابق من هذا الشهر في مدينة سالزبري بجنوب غرب بريطانيا.

ووجه مسؤولون رفيعون أصابع الاتهام إلى روسيا في محاولة قتل العميل السابق البالغ من العمر 66 عاما الذي باع معلومات سرية إلى بريطانيا قبل أن ينتقل إليها عام 2010 في إطار صفقة تبادل جواسيس، وهو ما نفته موسكو بشدة.

ورفضت ماي توجيه الاتهامات إلى أي جهة اثناء التحقيق، لكن تنتشر توقعات في الاعلام بأنها ستتهم روسيا علنا وتحدد الكيفية التي تنوي لندن الرد من خلالها.

وقبيل تأكيد انها ستدلي بتصريح قال المتحدث باسم ماي الاثنين "اذا وصلنا الى مرحلة تمكننا من معرفة مرتكب الهجوم، فسنكشف عن ذلك وسترد الحكومة بالشكل المناسب".

وقال النائب توم توغيندات الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم "نتوقع أن يصدر إعلان عن رئيسة الوزراء في وقت قريب".

وأضاف "بصراحة، سأفاجأ اذا لم تتهم الكرملين".

الا ان المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفى مجدداً الاثنين اي ضلوع لروسيا.

وقال "المواطن الروسي المذكور .. كان يعمل في احد الاجهزة السرية البريطانية، والحادث وقع على الاراضي البريطانية، وهذه قضية لا علاقة لها مطلقا بروسيا ناهيك عن القيادة الروسية".

- "تخريب" العلاقات البريطانية الروسية -

لا يزال سكريبال وابنته (33 عاما) في حالة حرجة ولكن مستقرة ويعالجان في احدى المستشفيات بعد انهيارهما على مقعد في مدينة سالزبيري في الرابع من اذار/مارس.

وأشار جونسون الأسبوع الماضي إلى أن الهجوم على سكريبال "يذكر" بتسميم العميل السابق في اجهزة الاستخبارات الروسية والمعارض للكرملين الكسندر ليتفينينكو الذي قضى في لندن عام 2006 مسموما بمادة البولونيوم-210، والتي خلص تحقيق بريطاني الى ان الكرملين امر "على الارجح" باغتياله.

وتسببت هذه القضية في انقسام عميق في العلاقات الثنائية، وحذرت السفارة الروسية في لندن الاثنين من ان قضية سكريبال تهدد ب"تخريب" العلاقات بين البلدين مجددا.

وفي تغريدة نشرت السفارة الروسية صورة للصفحة الاولى لصحيفة "ذا تايمز" تشيرالى ان ماي ستوجه الاتهام الى موسكو، وقالت "من في لندن سيتحمل المسؤولية عن تخريب العلاقات مع روسيا امام الشعب البريطاني؟"

وقد تشمل الردود المحتملة طرد بعض الدبلوماسيين الروس والإعلان عن نوع من المقاطعة لكأس العالم لكرة القدم للعام 2018 الذي تنظمه روسيا أو زيادة التواجد العسكري البريطاني في أوروبا الشرقية.

من جهته، طرح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تكثيف العقوبات بحق مسؤولين روس. إلا أن اجراء من هذا القبيل سيحتاج إلى موافقة دولية.

وحذر توغيندات من أن أي تصعيد في التوتر بين لندن وموسكو قد يشكل خطرا على المشجعين البريطانيين الذين سيزورون روسيا لحضور كأس العالم الذي يبدأ في حزيران/يونيو المقبل.

وقال "أخشى أن تطرح اجراءات تتخذها الحكومة خطراً حقيقيا على المشجعين البريطانيين" من خلال الرد الروسي.

- حث العامة على تنظيف مقتنياتهم -

لا يزال على السلطات تأكيد نوع غاز الأعصاب الذي استخدم بالتحديد، وهو ما قد يقود إلى معرفة الجهة التي تقف خلف الاعتداء الذي يتم التعامل معه على أنه محاولة قتل.

وأغلقت الشرطة منزل سكريبال وحانة ومطعما تردد إليهما العميل السابق وابنته، إضافة إلى قبر زوجته ليدميلا التي توفيت عام 2012.

وأكدت السلطات الصحية مرارا عدم وجود خطر مباشر على الناس، لكن كبيرة المسؤولين الطبيين في بريطانيا سالي ديفيز أعلنت الأحد أنه تم العثور على آثار لغاز الأعصاب الذي استخدم في محاولة قتل سكريبال في حانة "ذي ميل" ومطعم "زيزي" اللذين ارتادهما.

وحثت نحو 500 شخص زاروا المكانين على تنظيف ملابسهم وأغراضهم كإجراء احترازي.

وفيما أكدت أنها "واثقة" من أن ذلك لم يؤذ صحة أي شخص كان في المطعم والحانة، إلا أنها تحدثت عن وجود قلق بشأن إمكانية تسبب التعرض طويل الأمد لهذه المواد على مدى أسابيع وشهور بمشاكل صحية.

وفاجأت التعليمات الجديدة سكان سالزبري رغم إصرار السلطات الصحية على أن الخطر على العامة منخفض.

وقالت مارغريت كوي لصحيفة "ذي غارديان" إنه "إذا كان الأمر بالخطورة التي يتحدثون عنها، فأشك بأن غسل الملابس سيحدث فرقا كبيرا".

وتم نشر نحو 180 عنصرا بينهم خبراء في الحروب الكيميائية في سالزبري للمساعدة في التحقيق.

وكان سكريبال يعمل لدى الاستخبارات الروسية برتبة كولونيل قبل أن يسجن في بلده لكشفه عملاء روس لجهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي6".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب