هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أبريل, 2019 05:48 م

نيكولاس هايسوم المبعوث الجديد الخاص للسودان للعمل مع الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة، خلال مؤتمر صحافي في كابول في 14 شباط/فبراير 2016

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الثلاثاء مبعوثا جديدا للسودان للعمل مع الاتحاد الأفريقي في التوسط لإنهاء الأزمة التي تسبب بها تولي المجلس العسكري الانتقالي السلطة في البلاد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام إنه تم تعيين نيكولاس هايسوم، المحامي الجنوب أفريقي الذي عمل مبعوثا للأمم المتحدة في الصومال وأفغانستان والسودان وجنوب السودان، ليدعم جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الجيش والمحتجين.

ودعا الاتحاد الأفريقي الجيش السوداني إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية خلال 15 يوماً، ووصف تولي الجيش السلطة بأنه "انقلاب".

وهدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد بتعليق عضوية السودان في المنظمة التي تضم 55 بلدا إذا لم يتحرك باتجاه إقامة حكم مدني.

وصرح دوجاريك للصحافيين "لقد أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا واضحا جدا"، مؤكدا أن هايسوم "سيبذل كل ما في وسعه لدعم هذه الجهود".

وناقش غوتيريش تعيين هايسوم هاتفيا الثلاثاء مع موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأطاح قادة الجيش السوداني الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل وعرضوا اجراء حوار مع جميع المكونات السياسية لتشكيل حكومة مدنية بعد واصل المحتجون المطالبة بالتغيير.

وعقب اطاحة البشير، دعا غوتيريش إلى انتقال يلبي "التطلعات الديموقراطية" للشعب السوداني.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الاربعاء لمناقشة الأزمة السودانية.

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