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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 01:46 م 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:46

دمار في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب في 12 آب/اغسطس 2018 بعد انفجار مستودع أسلحة في منطقة سكنية

أبدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس استعداده للتوجه إلى إدلب لتأمين إقامة "ممر إنساني" من أجل اجلاء السكان المدنيين قبيل هجوم يعد له الجيش السوري ويبدو وشيكا.

وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في جنيف "أنا مستعد مرة أخرى ... للمساهمة شخصيا وجسديا، في تأمين ممر إنساني موقت يتيح للسكان المدنيين الخروج".

وجاءت تصريحاته فيما تستعد قوات النظام السوري لما قد يكون المعركة الأخيرة الكبرى في النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ 2011، لاستعادة محافظة ادلب عقب سيطرتها على العديد من معاقل المعارضة المسلحة في مختلف أنحاء البلاد هذا العام.

ومحافظة إدلب، في شمال سوريا والمتاخمة للحدود مع تركيا، تعتبر آخر معاقل فصائل المعارضة واسلاميين متطرفين في سوريا. ويعيش فيها نحو 2،9 مليون شخص فر منهم 1،4 مليون الى مناطق أخرى استعادها نظام دمشق، كما ذكر دي ميستورا.

ويثير احتمال شن هجوم واسع لاستعادة المحافظة مخاوف من وقوع مأساة إنسانية أخرى، لعدم بقاء أي مناطق مجاورة تحت سيطرة فصائل المعارضة في سوريا، يمكن إجلاء المدنيين إليها.

وقال دي ميستورا "ليس هناك إدلب أخرى" مشددا على ضرورة ضمان إجلاء المدنيين إلى مناطق مجاورة تحت سيطرة الحكومة، وضمان احترام حقوقهم لدى وصولهم الى تلك المناطق.

واضاف "ستكون مفارقة مأسوية إذا كنّا على مشارف نهاية حرب ... على مناطق داخل سوريا، وشهدنا أفظع مأساة تحلّ بأكبر عدد من المدنيين".

- أسوا السيناريوهات -

وشدد دي ميستورا على أهمية وجود دعم "بناء وفعال" من دمشق إذ أن "الممر الانساني" المحتمل سيمر على الأرجح بمناطق تسيطر عليها دمشق.

وقال "عدا عن التوجه إلى تركيا، ليس أمام المدنيين خيار آخر كي لا يتواجدوا في أماكن قد تشهد معارك".

والأهم بحسب دي ميستورا تجنب "تصعيد متسرع" يمكن أن يؤدي بسهولة إلى أسوأ السيناريوهات".

واضاف "ستكون مأساة في هذه المرحلة، بعد معاينة صعوبة السنوات السبع (للحرب السورية)".

وقتل أكثر من 350 ألف شخص ونزح أو تهجر ملايين منذ اندلاع الحرب في 2011.

وقبل عامين عرض دي ميستورا التوجه إلى حلب ومرافقة مقاتلي جبهة النصرة شخصيا للخروج من المدينة المحاصرة.

وقال "رفضت النصرة عرضي مرافقتهم للخروج وذهبوا إلى إدلب، وخسرنا شهرين على الأقل ومات آلاف الأشخاص لهذا السبب".

وقدر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ب "حوالى 10 آلاف رجل، بالاضافة الى عائلاتهم" عدد مقاتلي هيئة تحرير الشام (القاعدة سابقا) والنصرة "الذين لا يشكك أحد في أنهم ارهابيون يتعين الحاق الهزيمة بهم".

لكنه حذر من الثمن الباهظ الذي يمكن ان يدفعه المدنيون.

وقال "لا يمكن ان يتوافر أي مبرر ... لعدم تجنب استخدام أسلحة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان".

والأربعاء حذر الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش من "الخطر المتنامي لحدوث كارثة انسانية في حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب".

وعبر دي ميستورا عن القلق نفسه.

وقال الموفد الدولي إن "مسألة تجنب الاستخدام المحتمل لأسلحة كيميائية تكتسي أهمية بالغة" مشددا على ان استخدام مثل تلك الأسلحة "سيكون غير مقبول تماما".

وأضاف "ندرك جميعا بأن كلا من الحكومة والنصرة لديه القدرة على انتاج غاز الكلور لاغراض عسكرية، وهذا موضع قلق متزايد لنا جميعا".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب