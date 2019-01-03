مبعوث الامم المتحدة يتوجه الى اليمن والسعودية مع صمود وقف اطلاق النار في الحديدة

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يناير, 2019 06:44 م

مبعوث الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث خلال محادثات السلام اليمنية في السويد في 13 كانون الاول/ديسمبر 2018

يجري مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جولة محادثات جديدة مع المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية في الايام المقبلة فيما أعلنت الامم المتحدة الخميس أن وقف اطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية لا يزال صامدا.

وسيغادر مارتن غريفيث الى صنعاء السبت لاجراء محادثات مع قادة الحوثيين ومع رئيس لجنة مراقبة وقف اطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كما أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق.

ثم يتوجه الى الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين.

وتأمل الامم المتحدة في جمع الطرفين في وقت لاحق هذا الشهر، مع احتمال أن يتم ذلك في الكويت، لمتابعة التقدم الذي احرز خلال محادثات السويد في كانون الاول/ديسمبر كما قال دبلوماسيون.

وبموجب الاتفاق الذي أبرم في السويد، فقد وافق المتمردون على اعادة الانتشار من الحديدة.

وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.

وقال فرحان حق إن "وقف الاعمال العدائية في الحديدة لا يزال صامدا".

وكانت الحكومة اليمنية وجهت رسالة الى مجلس الامن الدولي اتهمت فيها المتمردين بعدم التزام وقف اطلاق النار في حين اتهم المتمردون التحالف العسكري بقيادة السعودية بتنفيذ طلعات على علو منخفض فوق المدينة.

ويرتقب أن يستمع المجلس الى تقرير من غريفيث الاسبوع المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد بعد للاجتماع.

ويسيطر المتمرّدون الحوثيون منذ 2014 على الحديدة التي تحاول القوات الحكومية استعادتها منذ أشهر بدعم من التحالف العسكري بقيادة السعودية. والتزمت القوات الموالية للحكومة الانسحاب من أجزاء من المدينة كانت قد سيطرت عليها.

وتصاعدت الحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في آذار/مارس 2015 مع تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في البلد. ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

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