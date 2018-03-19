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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 05:06 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 17:06

مدنيون فارون من مدينة عفرين في شمال سوريا يصلون إلى قرية الزيارة في الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة السورية في محافظة حلب في 19 اذار/مارس 2018. (afp_tickers)