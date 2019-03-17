هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2019 02:40 م

تظاهر آلاف الصرب حول القصر الرئاسي في بلغراد احتجاجا على خطاب للرئيس الكسندر فوتشيتش الأحد، غداة اقتحام مناصرين للمعارضة مبنى التلفزيون الرسمي.

وشكّل الاقتحام تحولا نحو أساليب أكثر جرأة في الاحتجاجات الاسبوعية للمعارضة التي بدأت في 8 كانون الأول/ديسمبر ضد ما يعتبر معارضون انه انزلاق لفوتشيتش نحو الحكم الاستبدادي.

ومساء السبت اجتاح الآلاف مكاتب قناة "ار تي اس" التلفزيونية التي يتهمها المعارضون بأنها تروج للحزب الحاكم وطلبوا مخاطبة المواطنين.

وبات ظهور قادة أحزاب المعارضة أكثر وضوحا في الاحتجاجات، ومن بين الذين اقتحموا مبنى المحطة التلفزيونية رئيس بلدية بلغراد السابق دراغان ديلاس ورئيس حزب دفيري اليميني بوسكو أوبرادوفيتش.

وخلال تظاهرة الأحد انتشر عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين لم يسبق لهم الظهور سابقا منذ بدء التجمعات السلمية، ومنعوا المتظاهرين من الوصول الى المكان الذي كان سيتحدث فيه فوتشيتش، وفقا لمراسل فرانس برس.

وقال فوتشيتش في مؤتمره الصحافي في القصر الرئاسي الذي بثته محطة "ار تي اس" إن المتظاهرين الذين وصفهم بال"هوليغانز" لم يخيفوه.

وانتقد المعارضة أيضا ووصف اوبرادوفيتش بأنه "فاشي" وديلاس بأنه "أوليغارشي".

ورفض فوتشيتش القومي الذي تحول الى مناصر لأوروبا الادعاءات بأنه تحول الى حاكم مستبد.

وتعرضت صربيا التي تطمح للانضمام الى الاتحاد الأوروبي عام 2025 لانتقادات المفوضية الاوروبية العام الماضي بالنسبة الى حرية الصحافة في البلاد، واستنكرت المفوضية التهديدات والترهيب والعنف ضد الصحافيين.

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