هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2020 12:26 ص

لبنانيون يرفعون العلم اللبناني خلال احتجاجات سيارة ضد الطبقة السياسية في صيدا في جنوب لبنان في 21 نيسان/أبريل 2020

قطع متظاهرون مساء الاحد عددا من الطرق في لبنان تنديدا بالوضع الاقتصادي المتدهور حسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام، وذلك في اطار تعبئة تأتي رغم حظر التجول وإجراءات الحجر المعتمدة لمكافحة وباء كوفيد-19.

واشارت الوكالة الى ان عناصر الامن تدخلوا على وجه السرعة لاعادة حركة السير الى طبيعتها على الطرق السريعة بعدما اضرم متظاهرون النار بإطارات لقطع السير.

في منقطة الزلقا بشمال شرق العاصمة بيروت تلقى ستة جرحى عناية طبية فورية حسب ما اكد لوكالة فرانس برس مسؤول في الصليب الاحمر دون ان يوفر مزيدا من التفاصيل.

وشاهد مصور في فرانس برس متظاهرين يحرقون اطارات على طريق سريع في منطقة الضبيه بشمال العاصمة قبل تدخل الجيش وقوى الامن.

وعلى الطريق السريع في الدامور بجنوب بيروت اضرم شبان النار في اطارات "تنديدا بالاوضاع الاقتصادية" على ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.

كما خرج محتجون في طرابلس شمالا، حسب المصدر نفسه.

طوال الاشهر الماضية، ازدادت حدة الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بظل ازمة سيولة حادة وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

واعلن لبنان للمرة الاولى الشهر الماضي وقف سداد ديونه الخارجية مع تراجع احتياطات المصرف المركزي بالدولار.

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