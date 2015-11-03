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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 نوفمبر, 2015 05:08 ص 03 نوفمبر 2015 - آخر تحديث - 05:08

اولاد يمنيون حول شاحنة تعرضت للتفجير في صنعاء 31 اكتوبر 2015 (afp_tickers)