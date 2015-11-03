متعاقدان محتجزان في اليمن قدما الى صنعاء بطائرة للامم المتحدة
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اولاد يمنيون حول شاحنة تعرضت للتفجير في صنعاء 31 اكتوبر 2015(afp_tickers)
اعلن متحدث باسم الامم المتحدة الاثنين ان شخصين محتجزين في صنعاء منذ اسبوعين استخدما طائرة للامم المتحدة للتوجه الى العاصمة اليمنية، لكنهما لا يعملان مباشرة للامم المتحدة.
وكان المتعاقدان اللذان لم تكشف جنسيتهما يعملان لشركة تدير فندقا في صنعاء يستخدمه الطاقم الاممي.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك "انهما وصلا من جيبوتي في 20 تشرين الاول/اكتوبر واحتجزا في المطار"، مضيفا ان الامم المتحدة "سهلت نقلهما" الى صنعاء.
واوضح "ان متعاقدين من الشركة نفسها سبق وتوجهوا الى صنعاء بالطائرة بدون اي حادث".
وقال "انهما ينتميان الى الشركة التي تدير المنشأة التي تستخدمها الامم المتحدة في صنعاء".
وقالت وزارة الخارجية الاميركية السبت انها على علم بمعلومات تشير الى توقيف مواطنين اميركيين اثنين في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين.
ويقصف تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ اذار/مارس مواقع الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن.
وتسعى الامم المتحدة الى اعادة اطلاق مفاوضات سلام بين الاطراف المتنازعة في النزاع اليمني الذي اسفر عن سقوط اكثر من خمسة الاف قتيل منذ اذار/مارس بحسب الامم المتحدة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب