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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 09:00 ص 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:00

مقاتل من المتمردين الحوثيين يعاين مدرعة مشتعلة قرب الحديدة في 13 أيلول/سبتمبر 2018

بحث المتمردون اليمنيون مع مبعوث الامم المتحدة مارتن غريفيث في مسقط ترتيبات عقد مشاورات سلام جديدة "في أقرب وقت"، بعد أسبوع من إلغاء محادثات كانت مقررة في جنيف بسبب مطالبة الحوثيين بضمان عودتهم الى صنعاء.

وقالت وكالة "سبأ" الناطقة باسم المتمردين إن غريفيث التقى الخميس في العاصمة العمانية محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثيين الذي كان من المفترض أن يتوجه الى جنيف وعضو الوفد عبد الملك العجري.

وأوضحت أن اللقاء ناقش "الأسباب" التي حالت دون مشاركة الوفد في مشاورات جنيف، و"الترتيبات اللازمة" لعقد لقاء جديد "في أقرب وقت".

وانتهت المفاوضات غير المباشرة الاسبوع الماضي حتى قبل ان تبدأ بعدما رفض المتمردون في اللحظة الاخيرة الخميس التوجه الى جنيف من دون الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة بالعودة سريعا الى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.

كما طالبوا بنقل جرحى على متن الطائرة التي كانت ستقلهم الى جنيف، مشددين على ضرورة ان تكون الطائرة عمانية وأن تمر عبر مسقط.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى منذ أيلول/سبتمبر 2014. وتحاول القوات الحكومية استعادة الأراضي التي خسرتها بمساندة تحالف عسكري تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015.

وأكد عضو الوفد المفاوض التابع للمتمردين حميد عاصم في تصريح عبر الهاتف لوكالة فرانس برس الجمعة ان عبد السلام والعجري مقيمان في العاصمة العمانية.

وأضاف "المحادثات ستبقى تراوح مكانها إلى ان نتلقى ضمانات" بالعودة الى صنعاء التي يفرض التحالف العسكري قيودا على حركة الطيران في مطارها والتي تقتصر على طائرات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية.

وبدأت الأمم المتحدة جهود استئناف محادثات السلام بعدما شن التحالف في 13 حزيران/يونيو هجوما بإتجاه مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة المتمردين، بقيادة الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف.

وتدور منذ فشل عقد المحادثات معارك عنيفة قتل فيها عشرات الاشخاص في محيط المدينة التي تضم ميناء رئيسيا تدخل منه معظم المساعدات والمواد التجارية الى ملايين السكان في البلد الغارق في أزمة انسانية كبرى.

لكن التحالف يعتبر الميناء ممرا لتهريب الأسلحة ومهاجمة سفن في البحر الأحمر، وبطالب بانسحاب المتمردين منه ومن المدينة لتجنيبها حرب شوارع.

وسيطرت القوات الموالية للحكومة الاربعاء على طريقين رئيسيين قرب مدينة الحديدة، أحدهما "الكيلو 16" الذي يربط وسط المدينة بالعاصمة وبمدن أخرى ويشكل خطا مهما لإمداد المتمردين الحوثيين.

وكانت الامارات أعلنت في بداية في آب/اغسطس عن تعليق الحملة العسكرية باتجاه المدينة بعدما وصلت القوات الحكومية الى مشارفها، إفساحا في المجال أمام محادثات السلام.

ورغم المعارك الجديدة في محيط المدينة، ذكر مسؤولون عسكريون في القوات الحكومية ان هذه المعارك لا تعني استئناف الحملة، وإنما هدفها السيطرة فقط على طرق رئيسية في محيطها.

والجمعة أكّدت الامارات أن العملية في محيط الحديدة تسري كما هو مخطط لها، وان أحد أهدافها هو محاصرة المدينة.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاش في حسابه بتويتر "تحقق عمليات الحديدة الحالية أهدافها بنجاح ومعنويات الحوثي في الحضيض والخسائر في صفوفه كبيرة جدا والطوق المحيط به يكتمل".

وتابع "غيابه عن مشاورات جنيف له ثمن باهظ يدفعه في الميدان خسارة تلو الأخرى. ما زلنا على قناعة أن تحرير الحديدة مفتاح الحل في اليمن".

من جهته، اتّهم وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الارياني في سلسلة تغريدات الخميس المتمردين بتحويل مخازن منظمات تابعة للامم المتحدة في محافظة الحديدة الى مواقع عسكرية.

واعتبر المتمردون في بيان أن هذا الاتهام يمهّد الطريق أمام طائرات التحالف لقصف هذه المخازن.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب