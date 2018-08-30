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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 04:25 م 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:25

النائب الهولندي غيرت فيلدرز في لندن في 9 حزيران/يونيو 2018

مثل رجل أمام محكمة هولندية الخميس بشبهة التخطيط لاغتيال النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز الذي أعلن قبل شهرين عزمه على تنظيم مسابقة لرسوم كاريكاتورية تمثل النبي محمد.

واعلنت هيئة الادعاء في بيان أن الرجل البالغ من العمر 26 عاما يواجه "شبهة ارتكاب عمل إرهابي والتخطيط لعملية قتل والتحريض".

وكانت الشرطة اوقفت الثلاثاء الرجل في محطة القطارات المركزية في لاهاي بعد أن نشر فيلما على يوتيوب يقول فيه إنه يخطط لهجوم على فيلدرز أو على البرلمان الهولندي.

ويعتقد أن الرجل من باكستان، ودعا أيضا المسلمين الى دعمه.

وأكد الادعاء العام الهولندي في بيان إن "السلطات تنظر إلى التهديد بغاية الجدية".

واضافت أن "التحقيق يتواصل" وبأن الرجل موقوف ويخضع "لقيود قصوى" أي أنه يحق له فقط الاتصال بمحام.

ولم يكشف المدعون عن اسم المشتبه به الذي سيبقى موقوفا لاسبوعين بانتظار الجلسة القادمة.

وكان الزعيم الشعبوي أعلن في حزيران/يونيو أنه سينظّم في مكاتب حزبه في البرلمان مسابقة لرسوم كاريكاتورية تمثّل النبي محمد، الأمر الذي اثار غضبا لدى المسلمين وخصوصا في باكستان.

وحدثت هولندا الاربعاء تنبيهها الخاص بالسفر إلى باكستان وحضت مواطنيها على "تجنب اماكن التظاهرات في اسلام اباد ولاهور وكراتشي".

وأضاف التنبيه "الزموا الحذر ولا تثيروا الانتباه".

من جانبها أكدت الوكالة الحكومية للمؤسسات في بيان منفصل إرجاء بعثة تجارية تخطط لها الحكومة الهولندية وشركات خاصة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر "إلى موعد لاحق".

ووصف رئيس الوزراء مارك روتي المسابقة التي يعتزم فيلدرز تنظيمها بأنها "تفتقر الى الاحترام واستفزازية"، مؤكداً في الوقت نفسه تأييده لحرية التعبير.

بدوره شدّد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك على ان هذه المسابقة لا علاقة لها بالحكومة الهولندية لا من قريب ولا من بعيد.

وفي 2004 اغتيل في أمستردام السينمائي المثير للجدل ثيو فان غوغ على يد رجل أراد الانتقام منه بسبب أحد أفلامه التي اعتبرت مسيئة للإسلام.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب