مجلة تايم تختار جمال خاشقجي وصحافيين آخرين شخصيات العام

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 12:49 م

رجل يمر أمام شاشة تعرض صورة الصحافي جمال خاشقجي خلال مراسم تكريم له في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في اسطنبول.

اختارت مجلة تايم الأميركية الثلاثاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في 2 تشرين الأول/أكتوبر داخل قنصلية بلاده في اسطنبول كشخصية العام، إلى جانب عدة صحافيين آخرين.

وإضافة الى جمال خاشقجي اختارت المجلة العريقة تكريم الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا والصحافيين البورميين من وكالة رويترز وا لون وكياو سوي او اللذين يقبعان حاليا في السجن، وكذلك رئاسة تحرير الصحيفة المحلية الأميركية "كابيتال غازيت" التي قتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الذي وقع في 28 حزيران/يونيو في انابوليس في ولاية ميريلاند.

وهي المرة الاولى التي يصبح فيها صحافي أو عدة صحافيين شخصية العام بالنسبة للمجلة التي تمنح هذا اللقب منذ العام 1927.

والسابقة الأخرى هي أنها المرة الاولى التي تختار فيها المجلة شخصا متوفى كشخصية للعام.

وبذلك تقدم الصحافيون على دونالد ترامب الذي اختير شخصية العام 2016 وحل ثانيا السنة الماضية بعدما كان المراهنون يعتبرونه الاوفر حظا.

وهي المرة الثانية على التوالي التي تختار فيها المجلة مجموعة أشخاص وليس شخصية واحدة.

ففي العام 2017 اختارت الأشخاص الذين "كسروا جدار الصمت" في مواجهة التحرش الجنسي ما أثار سلسلة اتهامات ضد رجال نافذين في العالم.

وحل المدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في التواصل بين حملة فريق ترامب الرئاسية وروسيا، في المرتبة الثالثة للتصنيف.

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