هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 11:13 م

طلبت بلجيكا والمانيا والكويت الأربعاء عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لمناقشة تصاعد القتال في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

ومنذ أواخر نيسان/أبريل كثّفت القوات السورية وحليفتها الروسية هجماتها على محافظة إدلب التي يسيطر عليها الجهاديون ما أثار القلق من حصول هجوم شامل وشيك لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة.

وسيشكّل الاجتماع الذي يتوقّع أن يعقد هذا الأسبوع متابعة للجلسة المغلقة التي عقدت الجمعة وأعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من أزمة إنسانية محتملة قد تنتج عن هجوم شامل.

وتقود ألمانيا وبلجيكا والكويت، التي تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن، الجهود للتعامل مع الأزمات الانسانية في سوريا التي دخلت الحرب فيها عامها التاسع.

وأفادت الأمم المتحدة أنّ النزاع العسكري الأخير في سوريا تسبّب بنزوح 180 ألف شخص، بينما قتل 119 مدنياً جراء القصف منذ أواخر نيسان/أبريل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدّت الحرب التي اندلعت في سوريا بعد القمع الوحشي لتظاهرات ضد الحكومة عام 2011 إلى مقتل أكثر من 370 ألف شخص ونزوح الملايين.

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