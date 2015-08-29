هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2015 04:45 ص 29 أغسطس 2015 - آخر تحديث - 04:45

دعا مجلس الامن الدولي الجمعة الى "وقف فوري ودائم لاطلاق النار" في جنوب السودان مهددا بفرض عقوبات على الاطراف المتحاربة التي تنتهك اتفاق السلام الموقع الاربعاء في جوبا.

وقال المجلس في اعلان تبنته الدول ال15 الاعضاء فيه انه "يشيد بتوقيع" هذا الاتفاق من قبل رئيس جنوب السودان سلفا كير بعد اسبوع من توقيعه من قبل خصمه رياك مشار، داعيا المعسكرين الى "التطبيق الكامل للاتفاق".

واعرب اعضاء المجلس عن "قلقهم من اي تصريح من اي جهة كانت، يدل على نقص في الرغبة في تطبيق الاتفاق" في تلميح مبطن الى التحفظات العديدة الصادرة عن الرئيس كير عند توقيعه الاتفاق.

وطالب المجلس "كافة الاطراف ذات الصلة باحترام وقف فوري ودائم لاطلاق النار" معبرا عن "التصميم على اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تطبيق كامل وتام للاتفاق" في اشارة الى احتمال فرض عقوبات.

ويمكن ان تكون هذه العقوبات "حظرا على الاسلحة" او "عقوبات محددة الاهداف" اي تجميد ارصدة ومنع من السفر. فقد عبر المجلس في البيان عن "استعداده للنظر في ااجراءات مناسبة" بما في ذلك "فرض حظر على الاسلحة وعقوبات محددة الاهداف".

واحالت الولايات المتحدة على مجلس الامن مشروع قرار ينص على حظر على الاسلحة وعقوبات في حالة عدم احترام اتفاق السلام. وحدد المجلس مهلة تنتهي الثلاثاء للتأكد من رفع كير تحفظاته واتخاذ قرار على الارجح.

واكد اعلان المجلس مجددا ان المسؤولين عن انتهاكات خطرة لحقوق الانسان "سيحاسبون".

ونص اتفاق السلام الموقع الاربعاء على سريان بدء وقف اطلاق النار السبت. لكن كير اعلن انه امر جيشه بوقف المعارك مع المتمردين منذ الجمعة.

ويفترض ان ينهي الاتفاق 20 شهرا من الحرب الاهلية في جنوب السودان التي خلفت عشرات آلاف القتلى واجبرت 2,2 مليون نسمة على الفرار من منازلهم.

وخلال هذا النزاع الذي شهد مجازر وفظاعات، تم ابرام ما لا يقل عن سبعة اتفاقات لوقف اطلاق النار كانت في كل مرة تنتهك في غضون ساعات او ايام.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب