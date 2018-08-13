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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 05:42 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:42

صورة مركبة تجمع رئيس الكونغو الديموقراطية المنتهية ولايته جوزيف كابيلا (يسار) في نيويورك في 23 ايلول/سبتمبر 2017 ومرشحه للانتخابات الرئاسية وزير الداخلية السابق ايمانويل رامازاني شاداري في كينشاسا في 8 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)