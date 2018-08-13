مجلس الامن يدعو الى انتقال سلمي للسلطة في الكونغو الديموقراطية
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صورة مركبة تجمع رئيس الكونغو الديموقراطية المنتهية ولايته جوزيف كابيلا (يسار) في نيويورك في 23 ايلول/سبتمبر 2017 ومرشحه للانتخابات الرئاسية وزير الداخلية السابق ايمانويل رامازاني شاداري في كينشاسا في 8 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
رحب مجلس الأمن الدولي الاثنين بقرار الرئيس جوزف كابيلا عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية مؤكدا انه يتعين ان تفضي الانتخابات إلى انتقال سلمي للسلطة.
وأذعن كابيلا الذي يتولى الحكم منذ 2001، الاسبوع الماضي على ما يبدو لضغوط دولية عندما اختار ائتلافه الحاكم ايمانويل رامازاني شاداري مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 كانون الأول/ديسمبر.
ورحب المجلس في بيان أعدته فرنسا "باحترام الرئيس جوزف كابيلا للدستور الكونغولي".
وقال اعضاء المجلس إنه يتعين على "الطبقة السياسية الكونغولية برمتها والمؤسسات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات" أن تواصل "تصميمها على ضمان نجاح باقي العملية الانتخابية ما يفضي الى انتقال سلمي للسلطة".
وحضت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا كابيلا على ان يعلن بوضوح أنه لن يسعى لولاية أخرى وسط مخاوف من أن عدم تنحيه قد يثير أعمال عنف.
ولم تعرف الكونغو الديموقراطية انتقالا سلميا للسلطة منذ استقلالها عن بلجيكا في 1960.
ويعتزم وفد من مجلس الامن زيارة الكونغو الديموقراطية قبل الانتخابات وقد تتم الزيارة في تشرين الاول/اكتوبر.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب