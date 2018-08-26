مجلس الشورى الإيراني يحجب الثقة عن وزير الاقتصاد
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صورة وزعها مكتب الرئيس الايراني حسن روحاني تظهره (يمين) يجلس إلى جانب وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان في طهران بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير 2018(afp_tickers)
سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان الأحد في ضربة جديدة للحكومة التي تكافح لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة.
وخسر كرباسيان تصويت الثقة الذي تم بثه مباشرة عبر الإذاعة الرسمية بـ137 صوتا مقابل 121 وامتناع نائبين عن التصويت.
وبذلك يكون كرباسيان ثاني وزير من حكومة الرئيس حسن روحاني تسحب الثقة منه هذا الشهر بعد عزل وزير العمل علي ربيعي في 8 آب/اغسطس.
ويشير معارضو حكومة روحاني إلى أنها أضاعت الفرص الناجمة عن الاتفاق النووي الذي يبدو اليوم أنه انتهى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه في أيار/مايو وأعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وقال النائب المحافظ عباس بايزاده في خطاب ألقاه قبل جلسة التصويت إن "عدم الفعالية وانعدام التخطيط لا علاقة لهما بالعقوبات" منددا بـ"القرارات الخاطئة التي أضرت بالشعب ودفعت أفرادا إلى نهب المال العام".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب