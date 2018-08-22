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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2018 10:58 م 22 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 22:58

يصوت مجلس الشيوخ الأرجنتيني الأربعاء على طلب برفع الحصانة عن الرئيسة السابقة كريستينا كيرنشر من أجل السماح للجنة التحقيق بتفتيش منازلها في قضية تعرف باسم "دفاتر الفساد".

وكان القاضي كلاوديو بوناديو الذي يتولى التحقيق قدم مذكرة إلى مجلس الشيوخ يطالب فيها برفع الحصانة عن كيرشنر من أجل السماح بتفتيش عدد من منازلها.

وبصفتها سناتور تتمتع كيرشنر بحصانة تحول دون سجنها لكن لا تعفيها من الملاحقة القضائية.

وتواجه الرئيسة السابقة البالغة 65 عاما المحاكمة في عدة قضايا فساد، وقد اتهمت بوناديو بممارسة "اضطهاد قضائي" لقطع الطريق على إمكانية ترشحها للرئاسة العام المقبل.

وبعيد الظهر بدأ أعضاء مجلس الشيوخ بمناقشة طلب بوناديو في جلسة اكتمل نصابها وحضرتها كيرشنر، بعد ان تعذرت مناقشة طلب رفع الحصانة الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني.

والثلاثاء وجهت كيرشنر رسالة للنواب قالت فيها إنها مستعدة للسماح بتفتيش منازلها في بوينوس أيرس وسانتا كروز وإل كالافاتي لكنها طلبت جعل الأمر بعيدا من عدسات المصورين.

وليل الثلاثاء تظاهر الآلاف أمام مقر الكونغرس الأرجنتيني في بوينوس أيرس لمطالبة مجلس الشيوخ بالموافقة على عمليات التفتيش.

وهتف المتظاهرون "السجن لكريستينا" و"أعيدي الأموال".

والأربعاء مع بدء مجلس الشيوخ مناقشاته، وقف عدد قليل من أنصارها خارج المقر بانتظار صدور القرار ملوحين بلافتات مؤيدة لها، فيما تظاهرت مجموعة أخرى لمطالبة المجلس برفع الحصانة عنها.

واعتقل أكثر من عشرة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين في الحكومة السابقة بعد أن كشفت صحيفة "لا ناسيون" في الأول من آب/اغسطس أن رشى بالملايين أوصلها سائق يعمل في إحدى الوزارات إلى منزل كيرشنر خلال رئاستها وكذلك خلال رئاسة زوجها السابق نيستور كيرشنر.

وتشكل سجلات السائق الدقيقة للدفعات المالية التي سلمها، والتي يزعم أنها أموال من قادة الأعمال مقابل الحصول على عقود في الأشغال العامة،أساس التحقيق.

ويتناول التحقيق بحق كيرشنر خمس قضايا أخرى من اتهامات بالتلاعب بأسعار العملات إلى توقيع اتفاقية مع طهران يعتبر بوناديو أنها حمت إيرانيين مشتبه بهم في اعتداء استهدف المركز اليهودي في بوينوس أيرس عام 1994.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب