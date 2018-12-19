مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على مشروع قانون لمنع اغلاق الحكومة

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 04:48 م

افراد من قافلة المهاجرين من هندوراس عند حاجز على الحدود الاميركية المكسيكية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون انفاق قصير الامد طرحه الجمهوريون الأربعاء يحول دون إغلاق الحكومة لكنه لا يتضمن تمويلا طلبه الرئيس دونالد ترامب لبناء جدار حدودي مع المكسيك.

وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لزملائه أن مشروع القانون "سيوفر الموارد الضرورية لمواصلة العمليات المعتادة حتى 8 شباط/فبراير" ويجنب الحكومة إغلاق عدد من المكاتب الفدرالية خلال عطلة أعياد الميلاد الأسبوع المقبل.

وقال ماكونيل "نحتاج إلى أن تبقى الحكومة مفتوحة أمام الشعب الأميركي. علينا أن ننهي عملنا لهذا العام".

ويتعين المصادقة على مشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب وبعد ذلك التوقيع عليه من قبل ترامب قبل منتصف ليل الجمعة وهو موعد انتهاء تمويل أجهزة رئيسية مثل وزارة الأمن الداخلي.

وتأتي خطوة ماكونيل بعد تليين ترامب موقفه المطالب بمبلغ 5 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار، كما يأتي غداة رفض قادة الديموقراطيين عرضا أطول مدة من الجمهوريين.

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