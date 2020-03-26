هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 03:33 ص

زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل مغادراً قاعة المجلس في الكابيتول بواشنطن في 25 آذار/مارس 2020.

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء بإجماع أعضائه الحاضرين خطة "تاريخية" بقيمة ألفي مليار دولار لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19 التي حصدت حتى اليوم أرواح أكثر من ألف شخص في الولايات المتحدة.

والخطة المدعومة من الرئيس دونالد ترامب هي ثمرة مفاوضات شاقة بين مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ولا تزال بحاجة لإقرارها في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، في جلسة تصويت مقرّرة الجمعة، قبل أن يحيلها الكونغرس إلى الرئيس لنشرها.

وأقرّت الخطّة بإجماع أعضاء الكونغرس الحاضرين وعددهم 96 سناتوراً.

وأتى هذا التصويت الحاسم في وقت بلغ فيه عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة 1031 وفاة بينما بلغ عدد الذين ثبتت مخبرياً إصابتهم بالوباء في هذا البلد حوالى 70 ألفاً، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وقبيل التصويت شدّد زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أهمية هذه الخطة للمتضرّرين من الوباء.

وقال "دعونا نقول لهم الليلة إنّ المساعدة في طريقها إليهم، وإنّهم ليسوا وحدهم، وإنّ هذا البلد وهذا المجلس وهذه الحكومة موجودون جميعاً من أجلهم في وقت الحاجة الشديدة".

وأضاف "دعونا نعدّ هذه الحكومة للعمل".

وبعد إقرارها في مجلس الشيوخ، انتقلت الخطة الآن إلى مجلس النواب حيث أعلن أحد قادته الديموقراطيين أنّه يتوقّع التصويت عليها الجمعة لكي تحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليها ونشرها.

وتتضمّن هذه الخطة الهائلة دفعات نقدية مباشرة للملايين من دافعي الضرائب الأميركيين المتضرّرين من الجائحة، وتصل قيمة هذه الدفعات إلى 3400 دولار للأسرة المتوسّطة المكوّنة من أربعة أفراد.

كما تنصّ الخطة على تقديم حوالى 500 مليار دولار على شكل منح وقروض للشركات الصغيرة والصناعات الأساسية، بما في ذلك ما يصل إلى 50 مليار دولار ستخصّص لشركات الطيران وموظفيها.

كذلك تلحظ الخطة 100 مليار دولار لتوفير معدّات طبية للمستشفيات والمرافق الصحية، هي اليوم بأمسّ الحاجة إليها، كما توسّع بشكل كبير من إعانات البطالة لمساعدة العمال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ أو تم تسريحهم خلال الأزمة.

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