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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 12:55 م 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 12:55

يقترب مجلس الشيوخ من تأكيد تعيين بريت كافانو في منصب قاض في المحكمة العليا الخميس بعد أن قال الجمهوريون أن تحقيقا جديدا لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي) لم يعثر على أدلة تثبت مزاعم الاعتداء الجنسي ضد مرشح الرئيس الاميركي.

وفيما شارك الالاف في مسيرة ضد كافانو في شوارع واشنطن، هاجم الديموقراطيون تحقيق الاف بي أي ووصفوه بأنه "غير مكتمل" وأنه خضع لقيود من البيت الأبيض المصر على تعيين المحافظ كافانو (53 عاما).

وقال السناتور الجمهوري تشاك غراسلي من ايوا رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ "هذا التحقيق لم يعثر على أي شيء يدل على إساءة السلوك .. لا يوجد فيه أي جديد لا نعرفه".

وأضاف أن الوقت حان ليصوت مجلس الشيوخ بأكمله على ترشيح كافانو لأعلى محكمة في البلاد، وهو التعيين الذي يمكن أن يجعل المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء تميل إلى اليمين لعقود مقبلة.

ويمكن أن يصوت مجلس الشيوخ الذي يحتفظ فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة (51 إلى 49) في وقت لا يتعدى السبت، وجميع الانظار متجهة نحو أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الثلاثة الذين سيكون تصويتهم حاسما في تعيين كافانو وهم جيف فليك من اريزونا وسوزان كولينز من مين وليزا موركوفسكي من الاسكا.

وفي تصريح للصحافيين عقب مراجعة تقرير الاف بي آي، قالت كولينز "يبدو أنه تحقيق دقيق للغاية".

وقالت السناتورة عن كاليفورنيا دايان فاينستيان، أكبر الأعضاء الديموقراطيين في لجنة العدل أنها لم تحصل على التقرير الكامل ولكن يبدو من الجزء الذي شاهدته أنه غير كاف لتهدئة المخاوف بشأن كافانو.

وصرحت للصحافيين "يبدو أنه نتيجة تحقيق غير مكتمل حدده ربما البيت الأبيض، لا أدري".

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "لقد كانت لدينا مخاوف كثيرة بأن هذه عملية محدودة .. وقد تحققت هذه المخاوف".

- "حان وقت التصويت" -

قالت كريستين بلازي فورد، الاستاذة الجامعية في كاليفورنيا، في شهادة أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إن كافانو حاول اغتصابها في سهرة في منزل مطلع الثمانينات عندما كانا في المرحلة الثانوية.

ونفى كافانو بشدة الاتهامات واتهامات أخرى بتجاوزات جنسية وجهتها ضده امرأتان أخريان. وإحداهما، ديبورا راميريز قالت إنه أتى سلوكاً بذيئاً خلال سهرة في كلية.

وقال غراسلي "هذه الاتهامات غير المدعومة بأدلة رفضها مرارا وبكل قوة القاضي كافانو، ولم تتمكن اللجنة القضائية أو مكتب الاف بي أي من العثور على طرف ثالث يمكن أن يشهد بأي من هذه الاتهامات".

واضاف "حان وقت التصويت .. وأنا سأصوت لتأكيد تعيين القاضي كافانو".

ودعا السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ، إلى إنهاء ما وصفه بأنه "سياسات تدمير الشخصية" كما دعا الى التصويت لصالح تعيين كافانو.

وقال ترامب ان تقرير الاف بي آي برأ كافانو وأعرب عن تفاؤله بشأن فرص الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر التي ستحدد السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وكتب ترامب في تغريدة "هذه سابع مرة يحقق فيها الاف بي آي في أمر كافانو .. ولو حقق 100 مرة فلن يكون ذلك كافيا للديموقراطيين الذين يعوقون كل شيء".

واضاف "المعاملة القاسية وغير المنصفة للقاضي بريت كافانو لها نتيجة ايجابية على تصويت الناخبين .. الناس يفهمون الامور أفضل كثيرا من السياسيين".

- تحقيق -

وفيما سارع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون لإجراء تصويت، أصر الديموقراطيون وجمهوري واحد هو جيف بليك، على الطلب من الإف.بي.آي إعادة فتح تحقيقاته في ماضي كافانو. ورضخ ترامب وأمهل الإف.بي.آي أسبوعا للتحقيق.

ويأتي الجدل حول تعيين كافانو قبل انتخابات في الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر، سيسعى فيها ترامب والجمهوريون للاحتفاظ بالغالبية في الكونغرس.

وفي التحقيق الجديد اتصل مكتب التحقيقات الفدرالي بعشرة أشخاص وأجرى مقابلات مع تسعة، بحسب نيويورك تايمز. ولم يعرف بعد سبب عدم مقابلة العاشر.

ومن بين هؤلاء ثلاثة أشخاص قالت بلازي فورد إنهم كانوا في المنزل وقت السهرة. وأحدهم هو مارك دجدج، صديق كافانو والذي تقول بلازي فورد إنه كان في الغرفة نفسها عندما حاول اغتصابها وأغلق فمها لمنعها من الصراخ.

ولم يتحدث الإف.بي.آي مع فورد وكافانو. ونقلت صحيفة تايمز عن البيت الأبيض القول إن شهادتهما أمام لجنة مجلس الشيوخ تكفي.

- استهزاء مستهجن -

في وقت سابق الأربعاء، انتقد ثلاثة جمهوريين في اعضاء مجلس الشيوخ يعتبرون حاسمين لتثبيت كافانو، ترامب بعد أن سخر من فورد في تجمع انتخابي.

ونددت السناتورة كولينز بتعليقات الرئيس الساخرة من فورد بوصفها "خاطئة تماما".

وقال فليك السناتور الثالث الذي يعد صوته حاسما، أنه "ما من وقت ولا ومكان للادلاء بتصريحات كتلك".

وأضاف فليك "مناقشة مسألة بهذه الحساسية في تجمع سياسي خطأ بلا جدال. ليته لم يصرح بذلك. إنها (تعليقات) مروعة".

وفي تجمع انتخابي في ميسيسيبي مساء الثلاثاء سخر ترامب من اتهام فورد لكافانو بالاعتداء الجنسي عليها. ونفى البيت الابيض في وقت لاحق أن يكون ترامب قد استهزأ بالاستاذة الجامعية.

ووصف السناتور الديموقراطي البارز تشاك شومر تصريحات ترامب "بالمستهجنة". وقال إن ترامب يدين لفورد بالاعتذار فورا.

وفي شهادتها الأسبوع الماضي قالت فورد إنها لا تستطيع تذكر بعض تفاصيل ليلة الاعتداء، مثل كيف وصلت إلى مكان السهرة وغادرته.

وقال ترامب أمام حشد من المؤيدين "لقد احتسيت زجاجة بيرة واحدة، أليس ذلك صحيحا؟" في إشارة إلى إحدى التفاصيل التي لم تتمكن فورد من تذكرها.

وأضاف الرئيس الأميركي "كيف عدتِ إلى منزلك؟ لا أتذكّر. كيف ذهبتِ إلى المكان؟ لا أتذكّر. قبل كم سنة حدث ذك؟ لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف".

وتابع ترامب سخريته من جلسة الاستجواب التي خضعت لها الأستاذة الجامعية وقال "في أي حي حدث ذلك؟ لا أعرف. أين يقع المنزل؟ لا أعرف. في الطابق الأول أم في الطابق الأرضي، أين؟ لا أعرف، ولكني احتسيت زجاجة بيرة، هذا هو الشيء الوحيد الذي أتذكّره".

ومع احتفاظ الجمهوريين بغالبية ضئيلة من 51 مقابل 49 مقعدا في مجلس الشيوخ، فإن خسارة صوت أي من الأعضاء قد تكون عاقبتها وخيمة على كافانو.

ولم يعلن أي من الجمهوريين المترددين بعد ما إذا كانوا حسموا موقفهم لمصلحة أي جهة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب