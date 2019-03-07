هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2019 10:41 م

النائبة الديموقراطية إلهان عمر في الكونغرس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

تبنّى مجلس النوّاب الأميركي الخميس بغالبيّة ساحقة قراراً يُدين خطاب "الكراهية"، بعد نقاشات حادّة داخل الحزب الديموقراطي حول معاداة السامية على خلفيّة تصريحات لنائبة مسلمة انتقدت دعم الولايات المتّحدة لإسرائيل.

وتم تبنّي النصّ الذي لا يتضمّن أيّ إشارة إلى النائبة إلهان عمر، بغالبيّة 407 أصوات، وقد عارضه 23 نائباً جميعهم جمهوريّون.

ويدين النصّ "التعبير البغيض عن التعصّب المناقض للقيم والتطلّعات الأميركية".

واعترض جمهوريّون كثر وقلّة من الديموقراطيّين على تخفيف حدّة الإجراء الذي كان يستهدف في الأصل التصدّي لمعاداة السامية وتمّ توسيعه ليشمل كافّة أوجه التعصّب.

وتعرضّت عمر اللاجئة الصوماليّة السابقة لانتقادات من الديموقراطيّين والجمهوريّين على السّواء، لاعتبارها الجمعة أنّ مناصري إسرائيل يدفعون النوّاب إلى "الولاء لدولة أجنبيّة".

وأعرب عدد من النواب عن غضبهم، محذّرين من أنّ عمر تلجأ إلى استعارات عفا عليها الزمن بشأن "الولاء المزدوج" لليهود.

في شباط/فبراير، أثارت إلهان عمر جدلاً عندما اتّهمت لجنة الشؤون العامّة الأميركيّة الإسرائيليّة (أيباك) بتمويل "المسؤولين السياسيين الأميركيين لكي يكونوا موالين لاسرائيل".

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