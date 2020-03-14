هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2020 05:18 ص

امرأة ترتدي قناعا واقيا وقفازات في مطار لوغان في بوسط بتاريخ 13 آذار/مارس 2020

أقر مجلس النواب الأميركي صباح السبت حزمة إجراءات لمساعدة الأميركيين المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأيّد 363 نائبا الإجراءات بينما رفضها 40 فقط، ما يعني أنه سيتم رفعها إلى مجلس الشيوخ. وقبل التصويت، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة عن دعمه لمشروع القانون ودعا الجمهوريين والديموقراطيين لتأييده.

وقال ترامب عبر تويتر "سيتبع مشروع القانون هذا توجيهاتي بإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا (المستجد) والسماح بإجازة مرضية مدفوعة لعاملينا الأميركيين المتأثرين"، مضيفا أنه أصدر توجيهات لوزيري الخزانة والعمل لإصدار قواعد تضمن عدم تأثّر الأعمال التجارية الصغيرة بالإجراءات.

وكتب "أشجّع جميع الجمهوريين والديموقراطيين على توحيد صفوفهم والتصويت بنعم".

وأضاف "سأمنح دائما الأولوية لصحة ووضع العائلات الأميركية"، مضيفا "أتطلع للتوقيع على النص النهائي للقانون في أقرب وقت ممكن".

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