هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 08:33 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

صوّت مجلس النواب الأميركي بغالبية كبيرة لإدانة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، في تجسيد رسمي للمواقف الحادة للحزبين الديموقراطي والجمهوري ضد السياسة الخارجية المثيرة للجدل لادارة ترامب.

وهذا القرار المشترك بمثابة أول إدانة للكونغرس لقرار ترامب، الذي اعتبر معارضون انه منح الضوء الأخضر للقوات التركية لغزو شمال سوريا ومهاجمة القوات الكردية.

وينص القرار على أن مجلس النواب "يعارض قرار إنهاء بعض جهود الولايات المتحدة لمنع العمليات العسكرية التركية ضد القوات الكردية السورية في شمال شرق سوريا".

ودعا القرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى "وقف العمل العسكري الأحادي فورا" في المنطقة، وحض على استمرار الدعم الإنساني الأميركي في المجتمعات الكردية السورية.

وقبل وقت قصير من تصويت النواب بأغلبية 354 صوتا مقابل 60 صوتا على تمرير القرار غير الملزم، استخف ترامب بالحلفاء الأكراد الذين تخلى عنهم بمواجهة الهجوم التركي، قائلا إنهم "ليسوا ملائكة".

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