مجلس النواب الروسي يقر تعديل قانون إصلاح التقاعد
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متظاهر ضد اصلاح قانون التقاعد امام مجلس النواب الروسي في موسكو في 26 ايلول/سبتمبر.(afp_tickers)
أقر مجلس النواب الروسي الاربعاء التعديلات التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أثار موجة استياء شعبي في البلاد.
ومشروع القانون الذي أثار تظاهرات في مختلف انحاء روسيا وتسبب بنكستين انتخابيتين للحزب الحاكم، وافق عليه النواب في الدوما بغالبية 326 صوتا مقابل 59 فيما امتنع نائب واحد عن التصويت في القراءة الثانية للنص.
ولا يزال يتعين ان يعتمده المجلس في قراءة ثالثة وأن يقره مجلس الاتحاد، وهو ما يعتبر إجراء شكليا عموما قبل ان يصادق عليه بوتين.
وكان الرئيس الروسي الذي واجه موجة استياء غير معتادة أدت الى تراجع شعبيته، وعد خصوصا برفع سن التقاعد للنساء بخمس سنوات ليتنقل من 55 الى 60 بدلا من ثماني سنوات ليصل الى 63 عاما في القانون الاساسي. اما بالنسبة للرجال فان سن التقاعد سيرفع الى 65 عاما مقابل 60 حاليا.
ووافق النواب الروس أيضا على اجراءات أخرى طلبها بوتين مثل فرض عقوبات جنائية على الشركات التي تقيل موظفين اقتربوا من سن التقاعد.
وأصبح رفض مشروع اصلاح قانون التقاعد الذي أعلن في نفس يوم اطلاق كأس العالم لكرة القدم في روسيا في 14 حزيران/يونيو، احد أبرز حجج المعارضة الليبرالية للتظاهر وأثار أيضا غضب الحزب الشيوعي.
ويقول معارضو الاصلاح إن الكثير من الروس وخصوصا الرجال الذين يصل معدل حياتهم الى 66 عاما، لن يتمكنوا من الاستفادة من تقاعدهم.
والثلاثاء أعلن ناشطون أنهم نقلوا الى الادارة الرئاسية عريضة وقعها مليون شخص تطالب بالتخلي عن الاصلاح.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب