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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 10:07 ص 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:07

متظاهر ضد اصلاح قانون التقاعد امام مجلس النواب الروسي في موسكو في 26 ايلول/سبتمبر. (afp_tickers)