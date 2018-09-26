مجلس النواب الروسي يوافق على اقتراح بوتين تعديل قانون إصلاح التقاعد
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متظاهر ضد اصلاح قانون التقاعد امام مجلس النواب الروسي في موسكو في 26 ايلول/سبتمبر.(afp_tickers)
اعتمد مجلس النواب الروسي الاربعاء بالاجماع تعديلات اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي اثار موجة استياء شعبي في البلاد.
ومشروع القانون الذي أثار تظاهرات في مختلف انحاء روسيا وتسبب بنكستين انتخابيتين للحزب الحاكم، سينظر فيه مجلس النواب (الدوما) في قراءة ثانية بعدما صوت بالاجماع على ان يدخل عليه كل التعديلات التي اقترحها بوتين.
ولا يزال يفترض ان يقر مشروع القانون في قراءتين ثانية وثالثة قبل ان يعتمده مجلس الاتحاد ويصادق عليه بوتين.
وكان الرئيس الروسي الذي واجه موجة استياء غير معتادة أدت الى تراجع شعبيته، وعد خصوصا برفع سن التقاعد للنساء بخمس سنوات ليتنقل من 55 الى 60 بدلا من ثماني سنوات ليصل الى 63 عاما في القانون الاساسي. اما بالنسبة للرجال فان سن التقاعد سيرفع الى 65 عاما مقابل 60 حاليا.
ووافق النواب الروسي أيضا على اجراءات أخرى طلبها بوتين مثل فرض عقوبات جنائية على الشركات التي تقيل موظفين اقتربوا من سن التقاعد.
وأصبح رفض مشروع اصلاح قانون التقاعد الذي أعلن في نفس يوم اطلاق كأس العالم لكرة القدم في روسيا في 14 حزيران/يونيو، احد أبرز حجج المعارضة الليبرالية للتظاهر وأثار أيضا غضب الحزب الشيوعي.
ويقول معارضو الاصلاح إن الكثير من الروس وخصوصا الرجال الذين يصل معدل حياتهم الى 66 عاما، لن يتمكنوا من الاستفادة من تقاعدهم.
والثلاثاء أعلن ناشطون أنهم نقلوا الى الادارة الرئاسية عريضة وقعها مليون شخص تطالب بالتخلي عن الاصلاح.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب