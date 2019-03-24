هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 12:26 م

أهالي الضحايا يتسلمون جثة غريق في حادث العبارة في نهر دجلة في الموصل في 22 آذار/مارس 2019

صوت مجلس النواب العراقي الاحد بالإجماع على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، إثر حادثة غرق العبارة في الموصل والتي أودت بمئة شخص أغلبهم نساء وأطفال.

وجاء التصويت بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر المآساة التي تعرض لها سكان هذه المدينة التي ما زالت تعاني دمار معارك أمتدت لأشهر حتى تمت استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في تموز/يوليو 2017.

ووفقا لنصوص الدستور، يمكن لمجلس النواب إقالة المحافظ بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح يقدمه رئيس الوزراء.

وتضمن قرار مجلس النواب ايضا أكمال التحقيقات بخصوص العبارة ومحاسبة المقصرين وإعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويض ذويهم، مع ضمان حق هؤلاء باللجوء الى القضاء.

وكان اغلب ضحايا غرق العبارة الخميس في مدينة الموصل من النساء والاطفال الذين كانوا يحتفلون بعيد نوروز وعيد الأم.

ولا يزال 63 من الضحايا مفقودين حتى الان رغم استمرار عمليات البحث.

من جانبها، أعلنت السلطات الحداد ثلاثة ايام، وأصدرت اوامر بأعتقال 16 شخصا في إطار التحقيقات الجارية في الحادثة.

وبعد مرور ثلاثة ايام على الحادثة، تجمع مئات من طلبة واساتذة وموظفي جامعة الموصل في اعتصام صامت داخل الحرم الجامعي تضامنا مع ضحايا العبارة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب ب"القصاص من متسببي الحادثة ومكافحة الفساد باشكاله".

وقال عبدالله الجبوري الطالب في كلية العلوم ( 22 عاما ) إن "هذا التحرك الصامت هو للمطالبة بتغيير الوجوه السياسية والادارية الفاسدة في محافظة نينوى، التي لا يهمها سوى مصلحتها دون مصلحة الشعب العراقي " .

وتعرض موكب العاكوب لدى محاولته تفقد موقع الحادث المؤلم الذي وقع الجمعة، للرشق بالحجارة من قبل متظاهرين غاضبين.

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