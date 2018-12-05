مجمع توحيد الكنائس الأرثوذكسية الأوكرانية يعقد في 15 الجاري
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الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو وبطريرك القسطنطينيّة برثلماوس في اسطنبول في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.(afp_tickers)
أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الأربعاء أنّ مجمّع توحيد الكنائس الأرثوذكسية الأوكرانية سيعقد في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وذلك بعد اعتراف بطريركية القسطنطينية بكنيسة مستقلّة في أوكرانيا ورفض موسكو ذلك.
وقال بوروشنكو خلال منتدى في كييف "يسرّني أن أعلن موعد المجمع الذي من المفترض أن يعلن تأسيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة".
وأضاف أنّ "المجمع سيقرّ شرعة كنيستنا الجديدة وسينتخب بطريركنا".
وأوضح الرئيس الأوكراني أنّ المجمع المسكوني سيعقد في كاتدرائية آيا صوفيا الأرثوذكسية في كييف والتي "كانت طوال عقود مركز الحياة الدينية في أوكرانيا".
وسيتيح هذا المجمع لبطريركية القسطنطينية تأسيس كنيسة جديدة في أوكرانيا بعد قرارها الاعتراف بكنسية اوكرانية مستقلة عن وصاية موسكو.
وقرّرت بطريركيّة القسطنطينيّة في منتصف تشرين الأوّل/أكتوبر الاعتراف بكنيسة أرثوذكسيّة مستقلّة في أوكرانيا، في قرار يُنهي 332 عامًا من الوصاية الدينيّة الروسيّة.
ورفض بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل الاعتراف بهذا القرار، مندّداً ببطريركية القسطنطينية التي وصفها بأنها "انشقاقيّة".
وردّت الكنيسة الروسية، التي تضمّ أكبر عدد من المؤمنين في العالم الأرثوذكسي بغضب وقررت قطع جميع علاقاتها مع القسطنطينية، أقدم البطريركيات الارثوذكسية.
وبطريركية موسكو لديها في أوكرانيا أكبر عدد من الأبرشيات (أكثر من 12 الفاً).
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب