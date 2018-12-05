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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 09:28 ص 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 09:28

الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو وبطريرك القسطنطينيّة برثلماوس في اسطنبول في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. (afp_tickers)