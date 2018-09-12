محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 05:39 م 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:39

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) والرئيس الصيني شي جينبينغ يخرجان من اجتماع لرجال أعمال في قصر الشعب في بكين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (afp_tickers)