هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 04:28 ص

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرني لدى حضورها لأول قمة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ في 25 شباط/فبراير 2019

دانت دول أوروبية وأخرى من أميركا اللاتينية أعضاء في مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا، خلال اجتماعها الخميس في كيتو، حرمان السلطات الفنزويلية زعيم المعارضة خوان غوايدو صفته التمثيلية على مدى 15 عاما.

وصرّح المراقب العامّ للدّولة الفنزويليّة إلفيس أموروزو المكلّف السّهر على شفافيّة الإدارة في فنزويلا، للتلفزيون الرسمي الخميس أنّه قرّر "منع المواطن (خوان غوايدو) من ممارسة أيّ وظيفة نيابيّة" لخمسة عشر عامًا، أي "المدّة القصوى التي ينصّ عليها القانون".

وأوضح أموروزو القريب من نظام الرئيس نيكولاس مادورو أنّ غوايدو لم يكشف في إعلانه عن ثروته كيفيّة التصرّف بأموال مصدرها دول أخرى.

ووفقًا للبيان الذي تمّت تلاوته بعد اجتماعها، دانت مجموعة الاتّصال حول فنزويلا "القرار الأخير للمراقب العام لفنزويلا" المتعلّق بحرمان غوايدو من صفته التمثيليّة، ودعت إلى "إيجاد حلّ سلمي وديموقراطي للأزمة في فنزويلا".

وقالت وزيرة خارجيّة الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إنّ "هذا القرار السياسي يُظهر مرّة أخرى الحاجة الملحّة لإعادة الديموقراطيّة، ولفصل السُلطات ولسيادة القانون".

وتضمّ مجموعة الاتّصال ممثّلين عن ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وهولندا والمملكة المتّحدة والسويد، بالإضافة إلى بوليفيا وكوستاريكا والإكوادور والأوروغواي من أميركا اللاتينية.

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