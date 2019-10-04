هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2019 12:28 ص

أعلنت شركة مايكروسوفت الجمعة أنّ مجموعة تسلّل إلكتروني مرتبطة بالحكومة الإيرانيّة حاولت اختراق حسابات بريد إلكتروني عائدة لفريق إحدى الحملات الرئاسيّة الأميركيّة ولمسؤولين حكوميّين وصحافيّين، وذلك خلال الفترة الممتدّة بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.

وقال توم بيرت، نائب الرئيس المكلّف الأمن وثقة المستخدم، في بيان، إنّ مركز الأمن السيبراني التّابع لعملاق التكنولوجيا الأميركيّة راقب خلال فترة شهر مجموعةً قامت بأكثر من 2700 محاولة لكشف حسابات بريد إلكتروني تعود لمستخدمي مايكروسوف ومن ثمّ "هاجمت (المجموعة) 241 من هذه الحسابات".

ويعتقد بيرت أنّ المجموعة "تأتي من إيران وترتبط بالحكومة الإيرانية".

وتابع بيرت أنّ "الحسابات المُستهدَفة مرتبطة بفريق حملة رئاسيّة أميركيّة وبمسؤولين حكوميّين حاليّين وسابقين وبصحافيّين يعملون على تغطية العلاقات السياسيّة الدوليّة وبإيرانيّين معروفين يعيشون خارج بلادهم".

وفي المحصّلة، لم يتمّ اختراق سوى 4 حسابات لا يرتبط أيّ منها بفريق الحملة الرئاسية أو بالحكومة، بحسب ما أكّدت المجموعة الأميركيّة.

وتشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توتّراً منذ انسحاب الولايات المتّحدة أحاديّاً في أيّار/مايو 2018 من الاتّفاق النووي الذي وقّعته القوى العظمى مع إيران، وإعادة فرضها عقوبات اقتصاديّة على الجمهوريّة الإسلاميّة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك