مجموعة رينو تبقي كارلوس غصن رئيسا لمجلس إدارتها مؤكدة أن تصريح مدخوله قانوني

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 02:31 م

صورة من الارشيف لرئيس مجلس ادارة مجموعة رينو كارلوس غصن في 6 تشرين الاول/اكتوبر 2017 في باريس.

أعلن مجلس إدارة مجموعة رينو الفرنسية الخميس أنه يبقي كارلوس غصن رئيسا له بعدما أظهر تحقيق داخلي حول تصريح مدخوله بانه يتوافق مع القوانين الفرنسية.

وغصن موقوف في اليابان منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر بتهم ارتكاب مخالفات مالية وعدم التصريح عن كل راتبه كرئيس للمجموعة الشريكة لرينو في اليابان "نيسان" والتي أقالته من رئاسة مجلس إدارتها. كما أقيل من شركة ميتسوبيشي الشريكة الاخرى لرينو.

وكانت رينو أبقت غصن في منصبه بعدما تم توقيفه في طوكيو لكنها أطلقت تحقيقا حول بيانات راتبه وعينت مديرا بالوكالة لتصريف الاعمال.

وقالت رينو في بيان إن "مدخول رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لرينو والظروف التي تمت الموافقة فيها على هذه المداخيل تتوافق مع القانون المعتمد".

وقد وجه المدعون العامون في طوكيو الاثنين رسميا تهمة ارتكاب مخالفات مالية إلى كارلوس غصن تتعلق بتصريحه عن راتب أقل وأصدروا مذكرة توقيف جديدة متعلقة بتهمة أخرى بحقه.

وأعلنت رينو الخميس أنه "في هذه المرحلة ليس لديها أي معلومات تتعلق بالدفاع عن كارلوس غصن".

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