هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 07:42 م

المتحدث باسم طالبان في الدوحة سهيل شاهين (الى اليسار) في صورة له تعود الى العام 2001

أعلن متحدّث باسم حركة طالبان الأحد أنّ المحادثات التي تجري في الدوحة بين ممثّلين للولايات المتحدة وآخرين لطالبان، تصطدم بمسألة وضع روزنامة لانسحاب القوّات الأميركيّة من أفغانستان.

وجرت حتّى الآن جولات تفاوض عدّة بين فريق الموفد الأميركي لشؤون أفغانستان زلماي خليل زاد، وممثّلين لطالبان خلال الأشهر الأخيرة في العاصمة القطريّة في محاولة لإنهاء الحرب في أفغانستان. وبدأت جولة جديدة الأربعاء وكانت متواصلة الأحد.

وفي حين كان خليل زاد قد أبدى تفاؤله في شباط/فبراير الماضي بإمكان التوصّل إلى اتّفاق في تموز/يوليو، يبدو أنّ الطرفين وصلا حاليّاً إلى حائط مسدود.

وقبل إعلان روزنامة انسحاب محتمل، تُشدّد الولايات المتحدة على ضرورة تقديم طالبان ضمانات في مجال مكافحة الإرهاب، والتوصّل إلى وقف لإطلاق النار، وفتح حوار أفغاني. إلا أنّ طالبان تؤكّد أنّها لن تتّخذ أيّ خطوة قبل إعلان واشنطن روزنامة الانسحاب هذه.

وقال المتحدّث السياسي باسم طالبان في الدوحة سهيل شاهين لوكالة فرانس برس الأحد إنّ الطرفين لا يتفاوضان سوى على هذه النقطة الوحيدة ويعملان على "الحدّ من الخلافات للتوصّل إلى اتّفاق حول روزنامة مقبولة من الطرفين".

وتابع "هذا الأمر لم يحدث بعد"، متوقّعاً عدم التوصّل إلى حلّ لهذه المسألة قبل انتهاء جولة المفاوضات هذه.

وقال أيضاً بلهجة تحذيريّة "في حال فشلنا في التوصّل إلى اتّفاق خلال هذه الجولة، فسيبتعد السلام بدلاً من أن يقترب".

ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الأميركيّة في كابول.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت المفاوضات ستتواصل الإثنين، وهو اليوم الأوّل من شهر رمضان.

وليس هناك ممثلون للحكومة الأفغانية في هذه المحادثات، وتعتبر طالبان السلطات الأفغانية "مجرّد دمية" في أيدي الأميركيين.

وينتشر في أفغانستان نحو 14 ألف جندي الأميركي يعملون على تدريب الجنود الأفغان. وتشنّ طائرات أميركية غارات على مواقع لطالبان.

ويخشى كثر في المجتمع الأفغاني أنه في حال إخفاق الولايات المتحدة في الخروج باتفاق مع طالبان، سيحاول المسلحون الإسلاميون السيطرة على الحكم، وإلغاء التقدم في مجال حقوق المرأة وحرية الصحافة والحماية القانونية.

وتحتدم الحرب في أفغانستان مع مقتل آلاف المدنيين والمقاتلين كلّ عام.

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