محادثات عربية أميركية للتوصل إلى "ترتيبات" تحمي المنطقة من "عدوان خارجي" (الرياض)

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 06:55 م

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في ختام القمة الخليجية في الرياض في التاسع من كانون الاول/ديسمبر 2018

أكدت المملكة السعودية الأحد ان دول الخليج ومصر والاردن تجري محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى "ترتيبات أمنية" جديدة في المنطقة بهدف مواجهة "العدوان الخارجي".

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي في الرياض "الهدف هو التوصل إلى ترتيبات أمنية في الشرق الاوسط تحمي المنطقة من العدوان الخارجي (...) وتعزّز العلاقات بين الولايات المتحدة ودول المنطقة".

وأضاف في ختام قمة خليجية ردا على سؤال عن تقارير إعلامية أفادت بقيام محادثات لإنشاء حلف عسكري عربي - أميركي مناهض لايران "هناك محادثات متواصلة بين الولايات المتحدة ودول الخليج حول هذه المسألة والافكار تتبلور حاليا".

وتابع "أنه عمل متواصل يريد الطرفان إنجاحه"، مشيرا إلى هذا الحلف سيضم أيضا في حال أبصر النور مصر والاردن تحت مسمى "ميسا" (ميدل إيست ستراتيتجيك آلاينس، أو تحالف الشرق الاوسط الاستراتيجي).

وتحدّثت تقارير إعلامية في الاشهر الماضية عن احتمال ولادة تحالف عربي أميركي مناهض لإيران، يشبه "حلف شمال الاطلسي" في طريق عمله.

وتتّبع إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب سياسة متشدّدة تجاه إيران، الخصم الأكبر للسعودية في منطقة الشرق الاوسط.

وتتهم دول عربية طهران، التي تدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد والمتمردين الحوثيين في اليمن، بالعمل على زعزعة استقرارها، وهو اتهام تنفيه إيران بشدة.

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