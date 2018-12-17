محادثات في الإمارات بهدف إنهاء النزاع في أفغانستان

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 ديسمبر, 2018 07:30 م

عناصر من قوات الامن الافغانية في موقع هجوم انتحاري أمام منشأة امنية بريطانية في كابول اثر انفجار في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

قالت الحكومة الباكستانية إن محادثات تهدف إلى إنهاء النزاع في افغانستان عقدت الاثنين في دولة الامارات، ويعتقد أن ممثلين من الولايات المتحدة وطالبان شاركوا فيها.

وأكدت واشنطن ان لقاءات تجري في ابوظبي "لتشجيع الحوار بين الافغان بهدف إنهاء النزاع" وأن مبعوثها زلماي خليل زاد متواجد في المنطقة.

وأضافت أن خليل زاد "التقى في الماضي وسيستمر في لقاء جميع الأطراف المهتمة ومن بينها طالبان، لدعم التوصل الى تسوية للنزاع عن طريق التفاوض".

ولم تؤكد واشنطن ما إذا كان خليل زاد أو أي مسؤول أميركي اخر التقى بطالبان الاثنين، واكتفت التغريدة التي أطلقتها وزارة الخارجية الباكستانية على تويتر بالقول أن محادثات تجري دون تحديد المشاركين فيها.

ولكن في بيان في وقت متأخر من الاحد أعلنت حركة طالبان أن "اجتماعا آخر" سيعقد في الإمارات الاثنين بين الحركة المسلحة والولايات المتحدة.

وأصدرت طالبان بيانا آخر الاثنين كررت فيه رفضها لقاء أي ممثلين عن الحكومة الافغانية مؤكدة أنها لن تتحدث سوى إلى مسؤولين اميركيين.

وقام خليل زاد بالعديد من الزيارات إلى المنطقة منذ تعيينه في أيلول/سبتمبر. وقالت وزارة الخارجية الاميركية أنه خلال جولته الحالية سيزور افغانستان وباكستان وروسيا واوزبكستان وتركمانستان وقطر وبلجيكا، وكتبت على تويتر أنه التقى الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى اجراء محادثات بين طالبان والحكومة الافغانية لانهاء النزاع الذي بدأ بالغزو الأميركي في 2001.

وأعلن الرئيس الافغاني اشرف غني في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر عن تشكيل فريق تفاوضي من 12 شخصا لاجراء محادثات سلام مع طالبان.

ورفضت طالبان باستمرار عقد لقاء مع الحكومة الافغانية، فيما يدفع المدنيون ثمنا باهظا لاستمرار الهجمات في افغانستان.

ولا يزال المجتمع الدولي متفائلا.

وقال رئيس بعثة الامم المتحدة في افغانستان تادداميشي ياماموتو في مجلس الأمن الدولي في نيويورك الاثنين "إن احتمال إنهاء النزاع عن طريق التفاوض هو الان حقيقي أكثر من اي وقت مضى في السنوات ال17 الماضية".

بورز/اش/ج ب

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