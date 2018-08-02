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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 12:29 م 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:29

دمار في منطقة زردانة في محافظة ادلب في 08 حزيران/يونيو 2018

رغم تكرار دمشق أن استعادة ادلب تتصدر حالياً قائمة أولوياتها العسكرية، لكن كلفة أي هجوم محتمل تبدو وفق محللين باهظة لأسباب عدة، أولها وجود تركيا في هذه المنطقة الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد.

واستبعدت موسكو قبل أيام حصول "هجوم واسع" في الوقت الراهن، معولة في الوقت ذاته على جهود أنقرة للحفاظ على "استقرار" المحافظة التي تؤوي 2,5 مليون شخص، بينهم عشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم الذين تم اجلاؤهم على مراحل من مناطق عدة، إثر رفضهم اتفاقات تسوية مع دمشق.

- ما هي أبرز الأسباب التي تجعل دمشق مصممة على استعادة ادلب؟

تشكل محافظة ادلب (شمال غرب) عملياً الملاذ الأخير للفصائل المقاتلة، بعد طردها من غالبية معاقلها في البلاد. وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على نحو ستين في المئة منها بينما تتواجد فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.

ومنذ اندلاع النزاع، يكرر النظام رغبته باستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية. وقال الرئيس بشار الأسد الأسبوع الماضي "هدفنا الآن هو إدلب رغم أنها ليست الهدف الوحيد".

وتريد دمشق خصوصاً استعادة الجزء الأخير من طريق دولي، يمر عبر ادلب وتكمن أهميته في كونه يربط بين أبرز المدن السورية التي باتت تحت سيطرة القوات الحكومية، من حلب شمالاً مروراً بحماة وحمص ثم دمشق وصولاً إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وقبل الوصول الى حلب، يمر جزء من الطريق في مدن رئيسية في ادلب تحت سيطرة الفصائل أبرزها سراقب ومعرة النعمان وخان شيخون.

وبحسب الباحث في الشأن السوري فابريس بالانش، يسعى النظام للسيطرة على هذا الجزء المحاذي للطريق السريع في إدلب.

- ما هي حظوظ عملية عسكرية في الوقت الراهن؟

بخلاف تصريحات دمشق، جزم الموفد الروسي الى سوريا ألكسندر لافرنتييف في ختام مباحثات في مدينة سوتشي الثلاثاء أنه "لن يكون وارداً في الوقت الحاضر، شن هجوم واسع على ادلب".

وتشكل روسيا مع إيران حليفة الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة، الدول الثلاث الضامنة لاتفاق خفض التصعيد الساري في إدلب. وتنتشر قوات تركية بموجب الاتفاق في عشرات نقاط المراقبة في المحافظة.

ويشكل هذا الانتشار تحدياً أمام دمشق التي تعتبر تركيا دولة "احتلال". ويقول الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيكولاس هيراس لفرانس برس "العائق الأكبر أمام حكومة الأسد في ادلب هو تركيا" التي "لا تريد تكرار خطأ الأردن في جنوب غرب سوريا، لناحية الايحاء بأنه من المقبول للأسد أن يمضي قدماً وبشكل أحادي في حل عسكري".

ويوضح أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "يعتمد حالياً سياسة +على جثتي+ تجاه أي عمل عسكري محتمل".

وتعول المعارضة السورية وفق ما قال رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري لفرانس برس على "ضمانة" من تركيا التي تجري "نقاشات" مع "روسيا كونها اللاعب الاكبر في الملف السوري"، لتجنيب ادلب سيناريو الجنوب.

وتعمل تركيا ميدانياً على توحيد صفوف الفصائل المعارضة في ادلب استعداداً لمواجهة محتملة مع المجموعات المرتبطة بهيئة تحرير الشام. وفي هذا الاطار، أعلنت أربع مجموعات مقاتلة الأربعاء توحدها ضمن جبهة جديدة باسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، تضم بشكل أساسي حركة أحرار الشام الاسلامية وفصيل نور الدين زنكي و"جيش الاحرار".

ويعرب الباحث نوار أوليفر، المتخصص في الشأن السوري في مركز عمران للدراسات ومقره إسطنبول، عن اعتقاده بأن الدول الثلاث الضامنة لخفض التصعيد "لن تسمح بأي نوع من الحرب الواسعة النطاق في الشمال".

ويضيف أن مستقبل ادلب سيحدده "اتفاق على الأرجح لم يتم انهاؤه بعد ولا احد يتحدث عنه".

- ما هي تداعيات العملية العسكرية المحتملة؟

تحذر الأمم المتحدة من تداعيات أي هجوم من شأنه أن يهدد سلامة نحو 2,5 مليون شخص، نصفهم من النازحين.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا بانوس مومتزيس في حزيران/يونيو "ليس هناك إدلب أخرى لارسالهم إليها (...) هذا هو الموقع الأخير ولا يوجد مكان آخر ليتم نقلهم إليه".

وشكلت ادلب وجهة لعشرات الآلاف من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات تسوية مع النظام. ويقول الحريري إن هؤلاء مع المقاتلين المتحدرين من إدلب سيجدون أنفسهم بمواجهة أي هجوم "أمام معادلة واحدة هي القتال حتى النهاية".

ويهدد التصعيد بتدفق موجات كبرى من اللاجئين الى تركيا، وهو ما لن تسمح به مع رغبتها بتسريع عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ تدفقوا الى اراضيها منذ اندلاع النزاع في 2011.

- ماذا عن مصير هيئة تحرير الشام؟

لطالما بررت دمشق وموسكو شنهما غارات على المنطقة باستهداف هذا الفصيل المصنف "إرهابياً" وحملتا على صلاته بتنظيم القاعدة.

ويشرح هيراس "يتمسك الأتراك بأن هيئة تحرير الشام شأن تركي وليست قضية يمكن للأسد أن يستخدمها لاطلاق هجوم على ادلب، لكن الوقت ينفذ الآن".

وتدرك تركيا وفق هيراس أن "تنظيم القاعدة يستمد نفوذه أمام ناظريها، وانه عاجلاً أم آجلاً(...) سيكون على اردوغان أن يتصرف بشكل حازم".

وتراهن روسيا على تركيا لانجاز هذه المهمة وفق ما قال لافرنتييف.

ويرجح أوليفر في المرحلة المقبلة، أن تقوم تركيا تزامناً مع عملها على توحيد صفوف الفصائل المعارضة، "بعملية عسكرية داخل ادلب للقضاء على الجزء المتشدد من هيئة تحرير الشام وبعض المجموعات المتطرفة" لتجنب هجوم دمشق وحلفائها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب