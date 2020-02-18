هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 08:44 ص

ستبدأ محاكمة الباحثين الفرنسيين الموقوفين في إيران فاريبا عادلخاه ورولان مارشال في الثالث من آذار/مارس في طهران، حسبما أعلن الثلاثاء محاميهما لوكالة فرانس برس.

وتلاحق الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه في إيران بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الاسلامية و"التواطؤ للمساس بالأمن القومي". وتلك التهمة الأخيرة هي الوحيدة الموجهة لرفيقها مارشال.

وقال المحامي سعيد دهقان في اتصال مع فرانس برس إن "موعد المحاكمة حدد أمس في 13 اسفند (في التقويم الفارسي الموافق في 03 آذار/مارس) في الساعة التاسعة صباحا".

ويفترض أن تجري المحاكمة أمام الغرفة 15 من المحكمة الثورية في طهران.

وبعدما أكد اطلاعه على "القرار الاتهامي" الخاص بالباحثين، نفى دهقان أن يكونا قد خضعا للمحاكمة وأدينا كما كان أكد في وقت سابق الثلاثاء المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين اسماعيلي.

وكان اسماعيلي صرح في مؤتمر صحافي أن عادلخاه ومارشال "حوكما بحضور محاميهما وأدينا وينفذان حالياً عقوبتهما"، بدون أن يضيف المزيد من التفاصيل حول الحكم المفترض ضد الباحثين في مركز الأبحاث الدولية في معهد الدراسات السياسية في باريس.

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