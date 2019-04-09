هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 02:00 ص

ناديا مراد الناطقة باسم الأقلية الأيزيدية العراقية في أوسلو في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018

بدأت الثلاثاء في ميونيخ محاكمة ألمانية متهمة بجريمة حرب وقتل، بعدما تركت فتاة أيزيدية تموت عطشا في العراق، في أول محاكمة من نوعها لعنصر في تنظيم الدولة الإسلامية.

ويعتبر محامو والدة الفتاة وبينهم اللبنانية البريطانية أمل كلوني وحائزة جائزة نوبل للسلام ناديا مراد، هذه المحاكمة "سابقة في العالم للجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية ضد ضحاياه الأيزيديين"، الأقلية الدينية الناطقة بالكردية التي اضطهدها الجهاديون اعتبارا من العام 2014.

وبدأت المحاكمة التي يفترض أن تستمر حتى أيلول/سبتمبر، حوالى الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش أمام محكمة في ميونيخ وسط حماية مشددة من الشرطة.

وكانت المتهمة قدمت على أنها جنيفر فيينيش (27 عاما) ويمكن أن يحكم عليها بالسجن مدى الحياة.

وقد دخلت إلى القاعة وقد أخفت وجهها بملف أحمر إلى أن غادرت الكاميرات المكان.

وكانت جنيفر التي ولدت في وسط فقير ولم تنه تعليمها، غادرت ألمانيا للالتحاق بالتنظيم الجهادي في أيلول/سبتمبر 2014، كما ورد في محضر الاتهام.

ومن حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر 2015، كانت تقوم بدوريات الحسبة المكلفة فرض احترام قواعد السلوك واللباس التي حددها التنظيم، وهي تحمل السلاح وترتدي سترة ناسفة في مدينتي الموصل والفلوجة العراقيتين.

- موت "شنيع" -

يفيد محضر الاتهام أنها اشترت مع زوجها في تلك الفترة بين مجموعة من السجناء فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها اللتين تنتميان إلى الأقلية الأيزيدية لاستعبادهما.

وقالت النيابة العامة في بيان "كانت الفتاة مريضة في أحد الأيام وبللت فراشها. فعاقبها زوج المتهمة بربطها بسلاسل في الخارج في أجواء من الحر الشديد وتركها تواجه موتا شنيعا عطشا". وأضافت أن "المتهمة تركت زوجها يتصرف ولم تفعل شيئا لإنقاذ الفتاة".

وردا على سؤال، قال محامي الدفاع عن الألمانية علي أيدين انها لم تكن تستطيع أن تفعل شيئا. وصرح للصحافيين الثلاثاء "كان ذلك بلدا آخر وثقافة أخرى".

وذكرت الصحف الألمانية أن نورا ب. والدة الضحية التي تعيش حاليا لاجئة في ألمانيا، قالت للمحققين إن المتهمة لم تتدخل إلا بعد فوات الأوان. وقد توفيت الفتاة بسبب الاجتفاف.

وأوقفت أجهزة الأمن التركية جنيفر في أنقرة في كانون الثاني/يناير 2016 عندما كانت تريد استصدار وثائق لدى السفارة الألمانية. وبعد أيام نقلت إلى ألمانيا.

لكن لم يتم وضعها في التوقيف الاحتياطي قبل حزيران/يونيو 2018 بعد أن اعتقلت خلال محاولتها العودة إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

وذكرت مجلة "در شبيغل" أنه خلال محاولتها الفاشلة الأخيرة هذه روت لسائقها كيف تعيش في العراق. وكان السائق في الواقع مخبرا لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) الأميركي ويقود سيارة مزودة بمايكروفون.

واستخدمت النيابة العامة هذه التسجيلات لاتهامها.

وفد أسرّت جنيفر لسائق السيارة بوفاة الفتاة.

- "محاكمات عديدة" أخرى قادمة -

طالب محامو الادعاء المدني الألمان وكلوني وناديا مراد التي استعبدها التنظيم جنسيا في الماضي، بإدانة جنيفر بجرائم ضد الإنسانية والاتجار بالبشر والتعذيب.

وتخوض كلوني ومراد حملة دولية ليتم الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت ضد الأيزيديين على أنها حملة إبادة جماعية. لكنهما لم تحضرا جلسة الثلاثاء.

وقالت مراد "هذه القضية مهمة لكل الأيزيديين الناجين. كل ناج التقيت به ينتظر أمرا واحدا هو ملاحقة المذنبين (...) لذا، أنها لحظة مهمة بالنسبة لي ولكل المجموعة الأيزيدية".

أما كلوني فرأت أن محاكمة ميونيخ "هي الأولى من محاكمات عديدة".

في التسجيل الذي جرى بدون علمها، تبدو جنيفر فينيش، حسب "در شبيغل"، مدركة لخطورة الممارسات التي عانت منها الطفلة. وقالت على ما يبدو "كان هذا انتهاكا حتى في نظر تنظيم الدولة الإسلامية".

وأوضحت المجلة الألمانية أن التنظيم الجهادي فرض عقوبة جسدية على الزوج، بينما ذكرت مجلة "سودويتشه تسايتونغ" أن الرجل يدعى طه صباح نوري ج، وموجود حاليا في المنطقة الحدودية التركية العراقية.

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