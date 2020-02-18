هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 02:01 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مؤتمر ميونيخ للأمن في 16 شباط/فبراير 2020

أعلنت زارة العدل الاسرائيلية الثلاثاء أن محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو المتهم بالفساد في عدد من القضايا ستبدأ في 17 آذار/مارس.

وقالت وزارة العدل في بيان مقتضب "ستتم تلاوة لائحة الاتهام بحضور نتانياهو في 17 آذار/مارس المقبل" في المحكمة المركزية في القدس، وذلك بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية الحاسمة لرئيس الوزراء الذي يصارع من أجل بقائه السياسي.

ووجهت وزارة العدل الاسرائيلية في 28 كانون الثاني/يناير الماضي إلى نتانياهو تهمة بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة بعيد تخليه عن طلبه الذي قدمه إلى البرلمان لمنحه الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه.

وكان خصومه قد حشدوا بالفعل أغلبية في في البرلمان لحرمانه من الحصانة.

وينفي نتانياهو التهم ويقول إنه ضحية مطاردة ذات دوافع سياسية.

وقدم افيخاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة لائحة الاتهام الى المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة، حيث سيحاكم نتانياهو بتهمة الفساد بتلقي هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتنحى رئيس الوزراء إلا في حال إدانته وبعد استنفاد كل فرص الاستئناف.

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